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Fenerbahçe, Fredrik Gulbrandsen transferinde sona geldi

Fenerbahçe, Fredrik Gulbrandsen transferinde sona geldi

Forvet transferinde arayışlarını sıklaştıran Fenerbahçe, Salzburg’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fredrik Gulbrandsen’e Avusturya ekibinden kazandığı paranın 4 katını teklif etti. Norveçli golcü teklife sıcak bakıyor.

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de forvet transferinde sürpriz bir isim gündeme geldi.

Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezon şampiyon kadronun temellerini şimdiden atmaya başladı.

Slimani ile yolları kesin olarak ayıracak olan Fenerbahçe'de santrfor bölgesine sürpriz bir isim gündeme geldi.

Genç ve bonservis bedeli olmayan oyuncuların transferine öncelik veren Fenerbahçe'de forvet hattı için gündeme gelen son isim Fredrik Gulbrandsen oldu.

Salzburg'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki golcüye, sarı-lacivertli takımın Avusturya ekibinde kazandığının yaklaşık 4 katına yakın bir teklif sunduğu iddia edildi. Norveçli olan Gulbrandsen'in bu cazip tekliften etkilendiği ve önümüzdeki sezon Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Martin Linnes'e rakip olmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Bu sezon toplam 32 maçta forma giyen Gulbrandsen 5'i ligde, 5'i UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere 10 gol attı, 6 da asist yaptı.

(Fotomaç)

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