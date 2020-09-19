Fenerbahçe, forvet transferinde 4 plan belirledi

Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'i gönderen Fenerbahçe'de forvet takviyesi için çalışmalar hızlandı. Sarı-Lacivertliler, Mame Thiam ve Enner Valencia'yı renklerine bağlasa da teknik direktör Erol Bulut iki tane net santrfor istiyor.
SABAH'ın haberine göre, yönetim de 12 yeni isimle güçlendirdiği kadrosunun kalitesini iki kaliteli golcüyle yükseltmek istiyor. Muriqi'yi 17,5 milyon euro karşılığında Lazio'ya gönderen ve nakit akışını sağlayan Fenerbahçe gözünü yıldızlara çevirdi.
A PLANI: ZE LUIS & SAMATTA
Porto'dan Ze Luis ve Aston Villa'dan Mbwana Samatta için satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerini ileten Kanarya, 3 ismi daha listede tutuyor.
B PLANI: GAMEIRO & BAS DOST
Valencia ile 1 yıl sözleşmesi kalan Kevin Gameiro ile uzun süredir görüşmeler devam ederken, Frankfurtlu Bas Dost'la da temaslar sürüyor.
SON ADAY: STEFANO OKAKA
Sarı-Lacivertliler'in son hedefi ise Stefano Okaka... Daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen İtalyan forvet için girişimlerin başladığı kaydedildi.
SÜRPRİZ ADAY: TROY DEENEY
The Athletic'in iddiasına göre sarı-lacivertliler, Watford'un İngiliz golcüsü Troy Deeney ile ilgileniyor. Geçen sezon Premier Lig'e veda eden Watford'da haftalık 100 bin sterlin maaş aldığı belirtilen 32 yaşındaki golcü için Fenerbahçe'nin maaş konusunda bir çekincesi olmadığı kaydedildi.
Golcülüğünün ötesinde enerjik ve güçlü yapısıyla öne çıkan Troy Deeney, zaman zaman uzun süreli gol sorunları yaşasa da taraftarların en çok sevdiği oyuncuların arasında yer almayı başarıyor.
DERBİDE SAHADA OLACAKLAR
Forvet transferi için bu 6 isim için pazarlıklar yapan Fenerbahçe, 2 golcüyü kadrosuna katacak. Kanarya'nın hedefi bu 2 golcüyü de 27 Eylül'de oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirmek.
İngiliz basını, Fulham'ın Norveçli orta saha oyuncusu Stefan Johansen'in Galatasaray'a kiralandığını yazdı. Habere göre Cimbom, 29 yaşındaki futbolcunun ardından Fulham'la da el sıkıştı ve resmi açıklama için geri sayıma geçildi.
Beşiktaş'ın Antalyaspor'u ağırladığı karşılaşmanın 33. dakikasında hücuma katkı veren ve kafa pasıyla Larin'e asist yapan Necip Uysal, 75 maç aradan sonra gol katkısında bulundu.
İspanyol Mudo Deportivo, Diego Costa'nın Fenerbahçe'ye yakın olduğunu öne sürdü: “Diego Costa, Atletico Madrid'de çözülmesi gereken konulardan biri. Golcü oyuncu para toplamak ve transferleri fonlamak için sevilenlerden biri. Şimdi Türkiye seçenekler arasında ve Emre Belözoğlu bu konuda önemli bir köprü.”
Süper Lig'in ikinci hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Denizlispor'a konuk oluyor.
Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Tranzonspor'la 0-0 berabere kalan Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, son 22 dakikayı 10 kişi oynadıkları maçta futbolcularının sonuna kadar mücadelelerini ortaya koyduğunu söyledi.
Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır Yukatel Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hakem yönetimini eleştiren Çakır, "Bir golümüz ofsayt oldu, tartışmalı pozisyonlar var." diye konuştu.