  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 19 Eylül 2020 Cumartesi 20:27
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe, forvet transferinde 4 plan belirledi

Fenerbahçe, forvet transferinde 4 plan belirledi

Paylaş

Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'i gönderen Fenerbahçe, santrafor bölgesine iki takviye yapacak. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda 4 plan belirledi. Kanarya, transferleri 27 Eylül'de oynanacak olan Galatasaray derbisine yetiştirecek.

Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'i gönderen Fenerbahçe'de forvet takviyesi için çalışmalar hızlandı. Sarı-Lacivertliler, Mame Thiam ve Enner Valencia'yı renklerine bağlasa da teknik direktör Erol Bulut iki tane net santrfor istiyor.

SABAH'ın haberine göre, yönetim de 12 yeni isimle güçlendirdiği kadrosunun kalitesini iki kaliteli golcüyle yükseltmek istiyor. Muriqi'yi 17,5 milyon euro karşılığında Lazio'ya gönderen ve nakit akışını sağlayan Fenerbahçe gözünü yıldızlara çevirdi.

A PLANI: ZE LUIS & SAMATTA

Porto'dan Ze Luis ve Aston Villa'dan Mbwana Samatta için satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerini ileten Kanarya, 3 ismi daha listede tutuyor.

B PLANI: GAMEIRO & BAS DOST

Valencia ile 1 yıl sözleşmesi kalan Kevin Gameiro ile uzun süredir görüşmeler devam ederken, Frankfurtlu Bas Dost'la da temaslar sürüyor.

SON ADAY: STEFANO OKAKA

Sarı-Lacivertliler'in son hedefi ise Stefano Okaka... Daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen İtalyan forvet için girişimlerin başladığı kaydedildi.

SÜRPRİZ ADAY: TROY DEENEY

The Athletic'in iddiasına göre sarı-lacivertliler, Watford'un İngiliz golcüsü Troy Deeney ile ilgileniyor. Geçen sezon Premier Lig'e veda eden Watford'da haftalık 100 bin sterlin maaş aldığı belirtilen 32 yaşındaki golcü için Fenerbahçe'nin maaş konusunda bir çekincesi olmadığı kaydedildi.

Golcülüğünün ötesinde enerjik ve güçlü yapısıyla öne çıkan Troy Deeney, zaman zaman uzun süreli gol sorunları yaşasa da taraftarların en çok sevdiği oyuncuların arasında yer almayı başarıyor.

DERBİDE SAHADA OLACAKLAR

Forvet transferi için bu 6 isim için pazarlıklar yapan Fenerbahçe, 2 golcüyü kadrosuna katacak. Kanarya'nın hedefi bu 2 golcüyü de 27 Eylül'de oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirmek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

CANLI | Beşiktaş-Antalyaspor
CANLI | Beşiktaş-Antalyaspor

CANLI | Beşiktaş-Antalyaspor

F.Bahçe, forvet transferinde 4 plan belirledi
F.Bahçe, forvet transferinde 4 plan belirledi

F.Bahçe, forvet transferinde 4 plan belirledi

Gareth Bale resmen Tottenham'da
Gareth Bale resmen Tottenham'da

Gareth Bale resmen Tottenham'da

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Yeni orta saha Galatasaray'a hayırlı olsun
Yeni orta saha Galatasaray'a hayırlı olsun

Yeni orta saha Galatasaray'a hayırlı olsun

İngiliz basını, Fulham'ın Norveçli orta saha oyuncusu Stefan Johansen'in Galatasaray'a kiralandığını yazdı. Habere göre Cimbom, 29 yaşındaki futbolcunun ardından Fulham'la da el sıkıştı ve resmi açıklama için geri sayıma geçildi.

Necip Uysal, 75 maç sonra asist yaptı
Necip Uysal, 75 maç sonra asist yaptı

Necip Uysal, 75 maç sonra asist yaptı

Beşiktaş'ın Antalyaspor'u ağırladığı karşılaşmanın 33. dakikasında hücuma katkı veren ve kafa pasıyla Larin'e asist yapan Necip Uysal, 75 maç aradan sonra gol katkısında bulundu.

İspanyollar yazdı: Diego Costa, F.Bahçe'ye yakın
İspanyollar yazdı: Diego Costa, F.Bahçe'ye yakın

İspanyollar yazdı: Diego Costa, F.Bahçe'ye yakın

İspanyol Mudo Deportivo, Diego Costa'nın Fenerbahçe'ye yakın olduğunu öne sürdü: “Diego Costa, Atletico Madrid'de çözülmesi gereken konulardan biri. Golcü oyuncu para toplamak ve transferleri fonlamak için sevilenlerden biri. Şimdi Türkiye seçenekler arasında ve Emre Belözoğlu bu konuda önemli bir köprü.”

Trabzonspor yine kayıp: 0-0
Trabzonspor yine kayıp: 0-0

Trabzonspor yine kayıp: 0-0

Süper Lig'in ikinci hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Denizlispor'a konuk oluyor.

Eddie Newton: 'Verilmeyen golümüz var'
Eddie Newton: 'Verilmeyen golümüz var'

Eddie Newton: 'Verilmeyen golümüz var'

Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Tranzonspor'la 0-0 berabere kalan Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, son 22 dakikayı 10 kişi oynadıkları maçta futbolcularının sonuna kadar mücadelelerini ortaya koyduğunu söyledi.

Uğurcan Çakır: ‘Tartışmalı pozisyonlar var‘
Uğurcan Çakır: ‘Tartışmalı pozisyonlar var‘

Uğurcan Çakır: ‘Tartışmalı pozisyonlar var‘

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır Yukatel Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hakem yönetimini eleştiren Çakır, "Bir golümüz ofsayt oldu, tartışmalı pozisyonlar var." diye konuştu.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.