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aksam.com.tr
  • 31 Mayıs 2020 Pazar 23:06
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Fenerbahçe, Filip Novak ile anlaştı

Fenerbahçe, Filip Novak ile anlaştı

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Fenerbahçe günlerdir uğraş verdiği Filip Novak transferinde mutlu sona ulaştı... Sarı-lacivertlilerle prensip anlaşmasına varan Trabzonsporlu Filip Novak'ın kazanacağı ücret ve sözleşme detayları da belli oldu.

Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi uzun süredir yakın takibe aldığı Trabzonspor’un deneyimli oyuncusu Filip Novak ile prensip anlaşmasına vardı.

Bordo-Mavili ekip ile yollarını ayırma kararı alan ve sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Novak ile yapılan anlaşmanın detayları da belli oldu.

TRABZON'A ELVEDA

Bordo-Mavili takım ile yollarını ayırma kararı alan ve futbol hayatını İstanbul’da sürdürmek istediğini belirten 29 yaşındaki Çek sol bek ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe futbolcuya yıllık 1 milyon 250 bin Euro ve maç başı olarak da 5 bin euro para ödeyecek.

Novak sezon içinde başarılı bir performans gösterir ve en az 25 maçta ilk 11'de yer alırsa, ekstra olarak 50 ile 100 bin Euro arası bir prime de hak kazanacak.

Filip Novak’a ayrıca imza parası olarak 500 bin Euro ödenecek.

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