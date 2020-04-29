Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu sorununu nihayet çözdü

Hollanda'nın Nijmegen ekibi, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu transferinin son taksiti olan 700 bin Euro'yu ödediğini duyurdu. Sarı-Lacivertliler bu ödemeyle genç futbolcunun bonservis sorununu çözdü. Nijmegen CEO'su Wilco van Schaik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Ekranda Fenerbahçe'nin yatırdığı parayı gördüm ve çok mutlu oldum. Finansal açıdan rahatladık, 11 aydır bu parayı bekliyorduk” dedi.

Hollanda'nın Nijmegen Kulübü, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu transferinden sonra 700 bin avroluk bir kısmı ödemediğini ve zor durumda kaldıklarını duyurmuştu. Hollanda cephesinden gelen son açıklamada Fenerbahçe'nin bu parayı ödediği ifade edildi.



Fenerbahçe'de performansıyla heyecan yaratan genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun transfer ücreti sorunu çözüldü. Hollanda basınından De Gelderlander'in haberine göre sarı lacivertli yönetim, Nijmegen'e Ferdi Kadıoğlu transferi nedeniyle ödenmesi gereken 700 bin avroyu kulüp hesabına yatırdı.

“11 AYDIR FENERBAHÇE’NİN YATIRACAĞI PARAYI BEKLİYORDUK”

Nijmegen CEO'su Wilco van Schaik, "Finans çalışanımız Rıfkı Holla ile sohbet ediyorduk. Sonra bir anda 'Ekrana bak' dedi. Ekranda Fenerbahçe'nin yatırdığı parayı gördüm. Bu ödemenin yapılması nedeniyle çok mutlu olduk. Kulübün finansal durumu rahatladı. 11 aydır bu parayı bekliyorduk. Uzun bir süreç oldu." diye konuştu.

(Fanatik)