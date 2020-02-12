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  • 12 Şubat 2020 Çarşamba 09:36
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  • 12 Şubat 2020 Çarşamba 09:52

Fenerbahçe, Fabrice N'Sakala ile yeni sezon için anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Fabrice N'Sakala ile yeni sezon için anlaşma sağladı

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Hasan Ali Kaldırım’ın sık sık sakatlanması nedeniyle bu sezon sol bek pozisyonunda büyük sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen Fabrice N'Sakala ile el sıkıştı. Demokratik Kongolu sol bek, yeni sezonda Sarı-Lacivertli formayı giyecek.

Fenerbahçe, yaklaşık 6 aydır devam eden sol bek problemini sezon sonunda çözüyor.

Sarı-lacivertlilerin Alanyaspor'un Demokratik Kongolu sol beki Fabrice N'Sakala ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Yönetim, devre arası transferinin son gününde de 29 yaşındaki oyuncu için Güney ekibi ile temas kurmuş ancak hocası Erol Bulut'tan onay çıkmayınca transfer gerçekleşmemişti.

N'Sakala, 2016 sezonunda Anderlecht'ten kiralık olarak Alanya'ya transfer olmuş, 2017 yılında oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Oyuncunun mukavelesi 30 Haziran 2020'de sona erecek.

(Sabah)

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Hasan Ali Kaldırım’ın sık sık sakatlanması nedeniyle bu sezon sol bek pozisyonunda büyük sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen Fabrice N'Sakala ile el sıkıştı. Demokratik Kongolu sol bek, yeni sezonda Sarı-Lacivertli formayı giyecek.

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