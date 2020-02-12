Fenerbahçe, Fabrice N'Sakala ile yeni sezon için anlaşma sağladı

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçeliler güne transfer haberiyle uyandı Fenerbahçeliler güne transfer haberiyle uyandı Hasan Ali Kaldırım’ın sık sık sakatlanması nedeniyle bu sezon sol bek pozisyonunda büyük sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen Fabrice N'Sakala ile el sıkıştı. Demokratik Kongolu sol bek, yeni sezonda Sarı-Lacivertli formayı giyecek.

Ozan Tufan bombası! '18'den aşağı inmeyiz' Ozan Tufan bombası! '18'den aşağı inmeyiz' Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen ve bu yılbaşında yeniden Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan, performansıyla tekrar eski günlerine geri döndü. Gösterdiği performansla adından söz ettiren ve yeni sezonda sarı lacivertli yönetim tarafından yeni sözleşme imzalayan Ozan Tufan'a 3 İngiliz ekibi kanca attı.

FLAŞ! Sergen Yalçın 4 yıldızın biletini kesti FLAŞ! Sergen Yalçın 4 yıldızın biletini kesti Abdullah Avcı'nın gönderilmesinin ardından takımın başına geçen ve üst üste 2 galibiyetle Beşiktaş'ı zirve yarışında tutan Sergen Yalçın, sezon sonu için 4 ismin biletini kesti.

Doğum gününde Fener'e gol sözü verdi Doğum gününde Fener'e gol sözü verdi İki hafta önce Konya'da sakatlanan 'El Tigre' lakaplı Radamel Falcao'nun sağ uyluk adalesinde orta düzeyde kanama tespit edilmişti. Tedavisi sona eren yıldız futbolcu tamamen iyileşti ve saha çalışmalarına başladı.

298 haftalık özlem 298 haftalık özlem TRABZON 298 hafta sonra liderlik şansı yakaladı.

Beşiktaş'ın yeni 10 numarası Kevin Prince Boateng Beşiktaş'ın yeni 10 numarası Kevin Prince Boateng Beşiktaş formasıyla yedek olarak başlayıp sonradan dahil olduğu maçta Gaziantep karşısında şık bir gol kaydeden Kevin-Prince Boateng, Başakşehir mücadelesiyle birlikte 11’e geçiyor... Ganalı futbolcu, zorlu karşılaşmada 10 numara bölgesinde görev alacak hem Burak Yılmaz’a pozisyon yaratıp hem de golcülüğünü konuşturmaya çalışacak.