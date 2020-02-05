Fenerbahçe 'ezeli rakiplere gidebilir' diyerek Alper Potuk'un sözleşmesini feshetmemiş

Alper Potuk, Çaykur Rizespor'a gitmesi yönünde yönetim tarafından kendisine yapılan baskıya "Babam İstanbul'da kanser tedavisi görüyor. Tedavisinde onun yanında olmak istiyorum. Babamın bana ihtiyacı var. Bu nedenle İstanbul'dan ayrılmak istemiyorum. Eğer beni istemiyorsanız sözleşmemi feshedebilirsiniz" dedi.
BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'A GİDER DİYE...
Sarı-lacivertli yönetim Alper Potuk'un sözleşmesini Beşiktaş ve Galatasaray'a gider endişesiyle fesih edemedi. 28 yaşındaki futbolcunun menajerinin temasa geçtiği Beşiktaş'ın da bedelsiz olarak oyuncunun kadroya katılabileceğini ilettiği belirtildi.
Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Ankaragücü'nün tekliflerini bu nedenle geri çeviren Alper Potuk'a son gün Kasımpaşa da teklifte bulundu. Ancak bu kez de süre yeterli olmadı ve Fenerbahçe'de kalan Alper Potuk kadro dışı bırakıldı.
(Sabah)
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