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aksam.com.tr
  • 09 Haziran 2020 Salı 08:03
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Fenerbahçe eski yıldızını Beşiktaş'tan geri aldı

Fenerbahçe eski yıldızını Beşiktaş'tan geri aldı

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Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız futbolcu Gökhan Gönül'ün, ekstra sezon biter bitmez eski kulübü Fenerbahçe'ye 1+1 yıllık imza atacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'de, uzun süredir merak edilen Gökhan Gönül transferinin noktalandığı öğrenildi. Başkan Ali Koç ile görüşen tecrübeli futbolcu, Koç'a net bir şekilde Fenerbahçe'ye dönmek istediğini iletti.

Zaman zaman eski takım arkadaşları Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ile de konuşan başarılı sağ bekin, yeniden sarı-lacivertli formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Aziz Yıldırım döneminde sözleşmesi uzatılmadığı için Beşiktaş'a giden Gökhan Gönül'ün, sezonu siyah-beyazlı takımda tamamlamaya odaklandığı ifade edildi. Ligi Beşiktaş'ta noktalayacak 35 yaşındaki yıldızın, ekstra sezon biter bitmez sarı-lacivertli kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Gökhan Gönül'ün, 9 sezon formasını giydiği F.Bahçe'ye dönüp futbolu burada bırakmak istediği ve bunun için fedakarlık da yapacağı dile getiriliyor.

(Fotomaç)

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