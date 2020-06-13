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aksam.com.tr
  • 13 Haziran 2020 Cumartesi 10:31
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Fenerbahçe, eski milli futbolcusu Şeref Has'ı andı

Fenerbahçe, eski milli futbolcusu Şeref Has'ı andı

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Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Şeref Has'ın 1. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çubukluyu terlettiği 14 yılda 5 Türkiye Ligi, 2 İstanbul Ligi şampiyonluğu, Balkan Kupası ve birçok zaferimizde yer alan, çıktığı 605 maçta 168 gol kaydeden eski milli futbolcumuz Şeref Has'ı vefatının 1. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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