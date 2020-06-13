Fenerbahçe, eski milli futbolcusu Şeref Has'ı andı

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çubukluyu terlettiği 14 yılda 5 Türkiye Ligi, 2 İstanbul Ligi şampiyonluğu, Balkan Kupası ve birçok zaferimizde yer alan, çıktığı 605 maçta 168 gol kaydeden eski milli futbolcumuz Şeref Has'ı vefatının 1. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Sarı-Lacivertlilerin yeni sezonda takımın başına getireceği teknik direktörle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Goal Arabia'nın haberine göre Fenerbahçe, Al Nasr'ı çalıştıran Portekizli antrenör Rui Vitoria'ya yıllık 2,5 milyon Euro'luk teklif yaptı.
Gürkan Ata, Trabzonspor'un galibiyetini yazdı: Saçma bir iç hesaplaşma gibiydi
Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "Liderin maçı birinci kanaldan verilir. 7. sıradaki takımın maçı birinci kanaldan verilmez" sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, 2-1 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.
Belhanda'nın temsilcisi Fatih İlek'in yaptığı açıklamalar Al Hilal yönetimini panikletti.
Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yenen Trabzonspor'a övgü yağdırdı.