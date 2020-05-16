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aksam.com.tr
  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 16:56
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  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 17:17

Fenerbahçe eski gözdesi Taison için bir kez daha devrede

Fenerbahçe eski gözdesi Taison için bir kez daha devrede

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Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için düğmeye basan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Aziz Yıldırım döneminde de gündeme gelen Taison için tekrar devreye girdi. 7 senedir forma giydiği Shakhtar ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Brezilyalı futbolcunun, Ukrayna'da maruz kaldığı ırkçı tezahüratların ardından ayrılık kararı aldığı belirtiliyor.

Geniş ve alternatifli bir kadro için kolları sıvayan Fenerbahçe, uzun yıllardır gündeminde olan Taison'dan vazgeçmiyor.

Sarı-lacivertliler, Aziz Yıldırım'ın başkanlık döneminde de gündeme gelmesine rağmen sözleşmesinin sona erdiği Shakhtar Donetsk'e yeniden imza atan Brezilyalı futbolcu için tekrar harekete geçti.

Ukrayna ekibiyle 2021'de sözleşmesi sona erecek olan Sambacı'da ısrarcı olan Kanarya, transferde tüm şartları zorlayacak.

IRKÇILIĞA MARUZ KALDI

Sol kanatta oynayan ve görev verilmesi halinde 10 numara pozisyonunda da forma giyen 32 yaşındaki futbolcunun 7 yıldır formasını giydiği Shakhtar Donetsk'ten ayrılmak istediği iddia ediliyor.

10 Kasım 2019'da Dinamo Kiev ile oynadıkları Ukrayna Ligi karşılaşmasında rakip taraftarların ırkçı tezahüratlarından sonra bu ülkeden ayrılacağı sıkça dile getirilen yıldız futbolcunun Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakabileceği belirtiliyor.

KUPA CANAVARI SAMBACI

Ukrayna'da 2019'da yılın futbolcusu seçilen Taison, Shakhtar Donetsk formasıyla 5 lig şampiyonluğu, 5 Ukrayna Kupası, 4 de Ukrayna Süper Kupa zaferi yaşadı.

32 yaşındaki yıldız futbolcu, Brezilya temsilcisi İnternacional de bir kez Lipertadores şampiyonluğu elde etti.

438 MAÇ 80 GOL 110 ASİST

Profesyonel kariyerinde 3 takımın formasını giyen Taison, toplam 438 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 80 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, 110 asist yaptı. Kariyerinde 63 kez sarı kart gören Sambacı, 4 kez de kızardı.

Taison, bu sezon Shakhtar formasıyla 17 gole direkt katkı sağladı. 27 maçta forma giyen Brezilyalı futbolcu, 9 kez rakip fileleri havalandırdı, 8 de asist yaptı.

(Fotomaç)

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