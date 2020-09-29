Fenerbahçe, Erol Bulut'un talebi üzerine Ze Luis'te geri adım attı

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Haftalardır Ze Luis için Porto'nun kapısını aşındıran Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut'un ‘Forvetten önce kanat istiyorum' sözleri üzerinde golcü futbolcuda geri adım attı.

Porto ile Ze Luis transferi için haftalardır pazarlık yapan Fenerbahçe, Portekiz ekibini ikna edemedi. Mavi- Beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncu için 8 milyon Euro civarında bonservis talep ederken, Kanarya bu rakamlara çıkamayacağını bildirdi.



HOCA ‘FORVETTEN ÖNCE KANAT İSTİYORUM’ DEYİNCE…

Yönetim, Erol Bulut'un, 'Forvetten önce kanat istiyorum' raporu sonrasında Ze Luis'de iyice geri adım attı. Yeşil Burun Adalı oyuncu için Porto'ya son olarak kiralama teklifi yapıldı ve beklemeye geçildi.