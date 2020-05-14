Fenerbahçe Erol Bulut için izleyeceği yolu belirledi

Corona virüsü pandemisi sebebiyle Süper Lig'e verilen arada teknik direktör arayışlarına hız kazandıran Fenerbahçe'de Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'nın ismi ön plana çıkıyor. Bununla birlikte sarı lacivertli kulüp, Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran ve adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Erol Bulut için izleyeceği yol haritasını belirledi.

Koronavirüs pandemisi sebebiyle Süper Lig'e verilen arada teknik direktör arayışlarına hız kazandıran Fenerbahçe'de Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'nın ismi ön plana çıkıyor. Bununla birlikte sarı lacivertli kulüp, Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran ve adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Erol Bulut için izleyeceği yol haritasını belirledi.

Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası yeni teknik adam konusunda henüz resmi açıklama yapmayan ve araştırmalarını büyük bir titizlikle gerçekleştiren Fenerbahçe, Bjelica ile görüşmelerini sürdürürken Erol Bulut ismini de alternatif olarak masada tutuyor. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 45 yaşındaki hocalarına teklif gelmesi halinde önünü açacaklarını söylemişti.

Sarı-lacivertliler lig yarışının akıbeti belli olmadan Bulut'un kapısını çalmak istemiyor. Şartlar netleştikten sonra Erol Bulut ismi de ciddi şekilde görüşülecek.

(Sabah)