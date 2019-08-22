Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'na yeni isim sponsoru

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezonu lig ve kupa şampiyonu olarak tamamlayan erkek voleybol takımının yeni sezonda Fenerbahçe HDI Sigorta olarak mücadele edeceği belirtildi.
İki taraf arasında anlaşmanın imzalandığı ifade edilen açıklamada, "Anlaşmanın kulübümüz ve HDI için başarılı bir iş birliği olmasını temenni ediyor, Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımıza şampiyonluklarla dolu bir sezon diliyoruz." denildi.
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