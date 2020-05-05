Fenerbahçe, Eric Maxim Choupo-Moting ile prensipte anlaştı

Teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaşan Fenerbahçe 2020'nin ilk transfer bombasını patlatıyor. Sarı-Lacivertliler, PSG'de forma şansı bulmakta zorlanan Eric Maxim Choupo-Moting ile prensip anlaşmasına vardı.

Yeni sezon öncesi transferde erken adımlar atmak isteyen Fenerbahçe, 2020 yılının ilk bombasını sürpriz bir transferle patlatıyor. Sarı-lacivertliler bu sezon da sıkça gündemine gelen Eric Maxim Choupo Moting'i kadrosuna katıyor. Gelen bilgilere göre Kamerunlu yıldızla prensip anlaşmasına varıldı.



PSG ile sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon maddesi olmasına rağmen fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen 31 yaşındaki Kamerunlu forvetin menajerliğini tanıdık bir isim yapıyor.

4 TAKIM DAHA İSTİYORDU

Başkan Ali Koç ile yakın ilişkileri olan Rogon şirketinden Roger Witmann'la görüşüldüğü ve prensipte anlaşıldığı öğrenildi. Moting'e Almanya ve Fransa'dan da teklifler geldiği belirlendi ancak yıldız futbolcunun tercihinin Fenerbahçe olacağı ifade ediliyor. Sol kanatta da görev yapabilen tecrübeli futbolcu Schalke 04, Stoke City, Mainz ve Nürnberg formalarını da giydi.

BU SEZON 17 MAÇTA 5 GOL

Icardi, Mbappe ve Cavani gibi süper starların arkasında yedek beklemek zorunda kalan Eric Maxim Choupo Moting bu sezon 17 resmi maçta forma giydi. Kamerunlu futbolcu 5 gol atmayı başardı.

(Takvim)