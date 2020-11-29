Fenerbahçe Enner Valencia'ya kavuşuyor

Ekvador Milli Takımı'nda koronavirüs testi pozitif çıkan Enner Valencia'dan müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia'nın yeni tip koronavirüs testinin, Milli Takım'da pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Bu süreçte ülkesinde yaklaşık 2 haftadır karantinada olan Valencia'nın son yapılan testinin negatif çıktığı bildirildi.

Tecrübeli futbolcunun ülkesinden haftaya dönmesi ve ardından bir aksilik çıkmaması durumunda idmanlara başlaması bekleniyor.