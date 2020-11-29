Fenerbahçe Enner Valencia'ya kavuşuyor

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia'nın yeni tip koronavirüs testinin, Milli Takım'da pozitif çıktığı açıklanmıştı.
Bu süreçte ülkesinde yaklaşık 2 haftadır karantinada olan Valencia'nın son yapılan testinin negatif çıktığı bildirildi.
Tecrübeli futbolcunun ülkesinden haftaya dönmesi ve ardından bir aksilik çıkmaması durumunda idmanlara başlaması bekleniyor.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdülkadir Bitigen oldu.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Euroleague Women fanus turnuvasına katılmayacağını duyurdu.
Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Erzurumspor ile Antalyaspor 2-2 berabere kaldı.
Ersun Yanal, takımı Antalyaspor'un Erzurumspor karşısında aldığı beraberliği değerlendirdi.
Koronavirüs sebebiyle entübe şekilde yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın ailesinden açıklama geldi.
Kayserispor maçında beklenmedik puan kaybı yaşayan Galatasaray'da rakamlar bu kez tabelaya da yansıdı.