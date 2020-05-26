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aksam.com.tr
  • 26 Mayıs 2020 Salı 12:58
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Fenerbahçe, efsanelerini geri çağırıyor!

Fenerbahçe, efsanelerini geri çağırıyor!

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Eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu teknik kadroya dahil eden Fenerbahçe, Tuncay Şanlı'yı da yardımcı antrenör olarak teknik ekibe dahil edecek.

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik kadrosu büyük ölçüde şekillendi, iş büyük ölçüde resmi açıklamalara kaldı.

Sarı-lacivertliler eski oyuncusu Mehmet Aurelio'nun yardımcı antrenör olarak göreve başladığını resmen duyurdu. Son dakika bir sürpriz olmazsa gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak Nenad Bjelica olacak. Hırvat hocayla var olan bazı pürüzler de giderildi.

TUNCAY ŞANLI DA GELİYOR

Ajanspor'un haberine göre; 2020-21 sezonunda Bjelica'nın yardımcılarından birin de Tuncay Şanlı olması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, efsane futbolcularını da yeniden takıma kazandırmak istiyor. Mevcut kadrodan Volkan Demirel'in de yine teknik heyette devam etmesi bekleniyor.

SERKAN REÇBER, EMRE BELÖZOĞLU'NUN YARDIMCISI OLACAK

Takım sportif direktörü de arttık ayyuka çıkan Emre Belözoğlu olacak. Ancak yeni bir gelişme var. Belözoğlu'nun yardımcılığını da yine 90'larda Fenerbahçe forması giyen Serkan Reçber'in olması bekleniyor.

Kasımpaşa Kulübü'nde sportif direktör olan Reçber'in idari direktör sıfatıyla Belözoğlu'nun yardımcısı olması öngörülüyor. Reçber, 2018 yılında Beşiktaş'ta da scout departmanın başında yaklaşık 3 ay çalışmıştı.

Mehmet Aurelio yeniden Fenerbahçe'de

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Fenerbahçe, efsanelerini geri çağırıyor!
Fenerbahçe, efsanelerini geri çağırıyor!

Fenerbahçe, efsanelerini geri çağırıyor!

Eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu teknik kadroya dahil eden Fenerbahçe, Tuncay Şanlı'yı da yardımcı antrenör olarak teknik ekibe dahil edecek.

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