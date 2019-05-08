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  3. Fenerbahçe, Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için tüm şartları zorlayacak

Fenerbahçe, Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için tüm şartları zorlayacak

Fenerbahçe, Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için tüm şartları zorlayacak

Fenerbahçe, Ersun Yanal’ın özellikle istediği Edin Visca ve İrfan Can Kahveci transferleri için tüm şartları zorlayacak.

Gelecek sezonun hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın özellikle kadrosunda görmek istediği Başakşehir'in iki yıldızına göz dikti. 8 sezondur Başakşehir forması giyen Boşnak futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken, İrfan konusunda ise işi menajerler çözecek. İrfan'ın bağlı olduğu Footalent menajerlik şirketiyle ilişkileri iyi olan Fenerbahçe, her iki transferde de tüm şartları zorlayacak.

SÜPER LİG'İN EN İYİSİ O

Sarı-lacivertlilerin listesindeki Visca, bu sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vurdu. Geride kalan 31 haftada 13 asist yapan Boşnak futbolcu, bu alanda zirveye çıktı. Visca'yı 11 asistle Beşiktaşlı Quaresma, 10 asistle de Erzurum'dan Emrah Başsan takip ediyor. Boşnak futbolcunun ayrıca 12 de golü bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR'İN VAZGEÇİLMEZİ

8. sezonunu tamamlanmaya hazırlandığı Başakşehir kariyerinde 296 resmi karşılaşmaya çıkan Edin Visca, hücuma büyük güç kattı.

Sağ kanatta forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 8 yılda 80 gol sevinci yaşadı, 83 de asist yaptı.

4 GOL 5 ASİST

2016-17 sezonunun devre arasında Gençlerbirliği'nden 6 milyon TL bedelle Başakşehir'e transfer olan İrfan Can Kahveci, merkez orta saha olarak görev yapıyor.

Bu sezon İstanbul ekibinin 29 lig maçında oynayan 23 yaşındaki futbolcu, 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

ÖNCE KİRALANACAK!

İsmi Avrupa kulüpleriyle de anılan İrfan Can konusunda ısrarcı davranacak olan Fenerbahçe, UEFA'nın Finansal Fair Play kriterlerine uymak için çok kullanılan bir yolu deneyecek.

Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuyu ilk yıl zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Genç futbolcunun sonraki sezon da bonservisi alınacak.

TAM BİR ALEX AŞIĞI

İrfan Can, Gençlerbirliği'nde oynadığı dönemde verdiği bir röportajda Alex de Souza hayranlığından şu sözlerle bahsetmişti:

"Hacettepe'de hocam Mustafa Kaplan'ın üzerimde emeği çoktur. Bana hep Alex'in videolarını izlettirdi. Zaten küçüklükten beri hayrandım. Hala sık sık izliyorum ve ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Fenerbahçe'ye onun gibisi bundan sonra gelmez. Stilimi benzettiğim tek futbolcu.”

(Fotomaç)

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