Fenerbahçe, Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için bir kez daha devrede

Fenerbahçe, sezon başında da transferleri için uğraş verdiği Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için bir kez daha devreye giriyor. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlilerde sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu bu transferlerde kilit role sahip. İki futbolcu da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakarken Başakşehir'le anlaşma sağlanması halinde imzalar atılacak.

Gelecek sezona Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olarak görevlendirerek başlamayı planlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ali Koç, üç yıllık görev süresinin son sezonunda çok güçlü bir kadro kurmak istiyor. Sarı lacivertliler, koronavirüs nedeniyle futbol endüstrisi gelir kaybına uğrasa da tüm koşulları zorlayacak.



VAZGEÇMEDİ

Fenerbahçe, geçen sezon da radarında olan Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'den vazgeçmiş değil.

Sarı lacivertliler, sözleşmeleri devam eden iki oyuncu için Medipol Başakşehir'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE’YE GELMEYE HAZIRLAR

Bu noktada gözler eski kulübüyle çok iyi ilişkileri olan Emre Belözoğlu, önemli bir rol oynayacak. Elde edilen bilgilere göre iki futbolcu da kulüplerin anlaşması halinde Fenerbahçe'ye gelmeye hazır. Kulüplerin önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor.

KRUSE VE OZAN SATILABİLİR

Diğer yandan Fenerbahçe, Max Kruse ve bu sezon yeniden çıkış yaparak milli takıma kadar yükselen Ozan Tufan için iyi teklifler gelmesi halinde değerlendirecek.

(Ajansspor)