Fenerbahçe, Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için bir kez daha devrede

Gelecek sezona Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olarak görevlendirerek başlamayı planlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ali Koç, üç yıllık görev süresinin son sezonunda çok güçlü bir kadro kurmak istiyor. Sarı lacivertliler, koronavirüs nedeniyle futbol endüstrisi gelir kaybına uğrasa da tüm koşulları zorlayacak.
VAZGEÇMEDİ
Fenerbahçe, geçen sezon da radarında olan Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'den vazgeçmiş değil.
Sarı lacivertliler, sözleşmeleri devam eden iki oyuncu için Medipol Başakşehir'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.
FENERBAHÇE’YE GELMEYE HAZIRLAR
Bu noktada gözler eski kulübüyle çok iyi ilişkileri olan Emre Belözoğlu, önemli bir rol oynayacak. Elde edilen bilgilere göre iki futbolcu da kulüplerin anlaşması halinde Fenerbahçe'ye gelmeye hazır. Kulüplerin önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor.
KRUSE VE OZAN SATILABİLİR
Diğer yandan Fenerbahçe, Max Kruse ve bu sezon yeniden çıkış yaparak milli takıma kadar yükselen Ozan Tufan için iyi teklifler gelmesi halinde değerlendirecek.
(Ajansspor)
Tuncay Soyak 4 şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor'dan ayrılık nedenini AKŞAM'a anlattı: Orduspor ile deplasmanda maç vardı, kavga çıktı. Takımım için kavga ettim ama arkadaşlarımdan kimse yanıma gelmedi. O maçtan sonra ayrılacağımı açıklamıştım. Sezon sonu Galatasaray'a gtitim.
West Brom Premier Lig'e çıkarsa Kosovalı forveti renklerine bağlayacak. Bilic'in çalıştırdığı İngiliz ekibi, virüs arasında transfere ağırlık verdi. Eğer Ada temsilcisi, Premier Lig'de boy gösterirse F.Bahçe'nin forvetine 20 milyon euro ödeyip alacak.
Galatasaray, Fernando Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesini uzatmak için Uruguaylı yıldızla prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki kaleci ile 2024 yılına kadar kontrat imzalanacak. Üstelik daha düşük maaşla.
Fenerbahçe, sezon başında da transferleri için uğraş verdiği Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için bir kez daha devreye giriyor. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlilerde sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu bu transferlerde kilit role sahip. İki futbolcu da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakarken Başakşehir'le anlaşma sağlanması halinde imzalar atılacak.
Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe de devreye girmişti. Fatih Terim'i arayan başarılı futbolcu, “Size bir söz verdim. Merak etmeyin. Yeni sezonda Galatasaray formasını giyeceğim” dedi.
Transferde en büyük bütçeyi sol beke ayıran sarı lacivertliler, Asamoah'a, “Bonservisinle gelirsen yıllık 3 milyon Euro veririz” dedi.
Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifasının ardından Ümit Davala'nın da istifa etmesi an meselesi. Bu iki ismin yerine kimin geleceği ise büyük merak konusu.