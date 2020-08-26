Fenerbahçe, Edin Visca için Başakşehir'e 2 futbolcu + para teklif etti

Yeni sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, Edin Visca'dan vazgeçmiyor. Başakşehir ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki kanat oyuncusuna karşılık iki yıldızını da gözden çıkaran yönetim, bir miktar para ödemeyi de kabul ediyor.
FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ
Başakşehir'in Visca'ya karşılık takasta Ozan Tufan artı para istediği belirtilirken, Fenerbahçe ise Deniz Türüç ve Serdar Aziz'i öneriyor. Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu'nun önceki gün bir restaurantta buluştuğu Edin Visca'nın da Çubuklu'yu giymeye sıcak baktığı belirtiliyor.
347 MAÇ 100 GOL 98 ASİST
Tam 9 sezondur Başakşehir forması giyen Edin Visca, bu süreçte takımın hücumuna büyük güç kattı. Başakşehir'in şampiyonluğunda da kilit rol oynayan Boşnak futbolcu, İstanbul ekibiyle toplam 347 resmi maça çıktı. 30 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 100 kez rakip fileleri havalandırdı, 98 de asist yaptı.
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