Fenerbahçe, Dyego Sousa için Shenzhen ile temasa geçti

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Ze Luis ile henüz anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, Benfica'da kiralık oynayan 31 yaşındaki forvet Dyego Sousa için Shenzhen ile temasa geçti. Benfica oyuncunun maaşının 3'te 1'ini öderken Çin ekibi, Fenerbahçe'den Dyego Sousa'nın maaşının tamamını ödemesini istedi.

Transfer döneminin flaş ekibi Fenerbahçe, forvete son olarak yapılan Samatta takviyesine rağmen hücum hattını daha da güçlü kılmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Portekiz'de Ze Luis için Porto ile görüşmeler yürütülürken Benfica'da kiralık oynayan Dyego Sousa için temasa geçildi.



ZE LUİS'TE HENÜZ ANLAŞMA YOK



Zerozero'nun haberine göre Fenerbahçe, Ze Luis için Porto ile görüşmelerini sürdürüyor. Porto, oyuncunun maaşının tamamının ödenmesi ve zorunlu bir satın alma opsiyonuyla kiralık gitmesini istiyor. Burada henüz bir anlaşma sağlanamamış olması nedeniyle de Fenerbahçe, alternatifler üzerine yoğunlaşmış durumda.

DYEGO SOUSA İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI



Fenerbahçe'nin Ze Luis'in alternatifi olarak belirlediği ilk isim Benfica'dan Dyego Sousa. Sarı-Lacivertliler, Benfica'da 2020'nin sonuna kadar kiralık olan oyuncu için kulübü Shenzhen ile temasa geçti. Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un hücum için yeni bir oyuncu arayışında olması Dyego Sousa'nın ayrılacağı iddialarını güçlendirdi.

SHENZHEN TALEBİNİ İLETTİ



Fenerbahçe, Shenzhen ile görüşmelere başlarken ikinci lige düşen Çin ekibi, Benfica'ya göre daha zor şartlar sunmuş durumda. Benfica, kiraladığı oyuncunun maaşının 3'te 1'ini öderken Shenzhen, yeni bir kiralama durumunda Fenerbahçe'den oyuncunun maaşının tamamını ödemesini istedi.