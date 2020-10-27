Fenerbahçe durduğu yerden atıyor!

AKŞAM

Fenerbahçe, ligin ilk 6 haftasında rakip ağları 10 kez havalandırdı. Alanyaspor'un ardından Göztepe ile birlikte en çok gol atan ikinci takım olan Sarı-Lacivertliler'in bu gollerinin 7'si duran toplardan geldi.

Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor’u mağlup ederek yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe, ilginç bir istatistik yakaladı. Bu sezon Alanyaspor’un ardından Göztepe ile birlikte ligde en fazla ağları sarsan takım olan SarıLacivertliler, buldukları bu gollerin %70’ini duran toplardan attı. Şu ana kadar rakip filelere 10 gol bırakan Sarı-Kanarya’nın gollerinin 7’si korner, serbest vuruş ve penaltılardan geldi. Fenerbahçe akan oyunda ise sadece 3 gol kaydetti.

SOSA VE CANER’İN KATKISI BÜYÜK



Fenerbahçeli futbolcuların attıkları bu gollerin yüzde 50’si kafa vuruşlarından geldi. Gollerin 3’üne hücumcular, 2’sine ise savunmacılar imza attı. 5 kafa golünü de farklı isimler kaydetti. Duran toplarda yeni transferler Caner Erkin ve Jose Sosa’nın katkısı büyük oldu... 10 golün 2’sini penaltıdan Sosa atarken Caner Erkin ise 4 golün hazırlayıcısı oldu. Fenerbahçe, Trabzonspor maçında da üç golün ikisini duran toplardan attı.



3 RAKİBİNİN TOPLAMI KADAR ATTI



Sarı-Lacivertliler, bu istatistiğiyle ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’a da fark attı. Galatasaray, duran toplardan sadece 3 kez ağları havalandırdı. Bu golleri de penaltılardan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao kaydetti. Beşiktaş ise şu ana kadar attığı 8 golün 2’sini duran toptan attı. Onlar da penaltı golleri... Trabzonspor ise ilk 6 haftada 6 gol kaydetmeyi başardı. Bu gollerin 2’si duran toptan geldi. Karadeniz ekibi bu golleri kornerlerden buldu. Fenerbahçe duran toplardan, 3 rakibinin toplamı kadar gol attı

