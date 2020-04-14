Fenerbahçe, Dries Mertens ve Jose Callejon için resmi temaslara başladı

Gelecek sezon şampiyonluğu kimseye bırakmak istemeyen Fenerbahçe, güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Kanarya, Napoli ile sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Dries Mertens ve Jose Callejon için resmi girişimlere başladı.

2014 yılından bu yana şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe yeni sezonda hasreti bitirmeye kararlı. Bu hedef doğrultusunda çok güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Sarı-Lacivertliler'den müthiş bir transfer hamlesi geldi. Yönetim, Serie kulübü Napoli ile sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Dries Mertens ve Jose Callejon'a kancayı attı.



RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLADI

İki dünya yıldızından birisini mutlaka kadroya katmak isteyen Fenerbahçe resmi girişimlere başladı.

NAPOLİ TARİHİNE GEÇTİ

Hücumun her bölgesinde oynayabilen 32 yaşındaki Mertens aynı zamanda Napoli tarihinin en golcü futbolcusu… Belçika Milli Takımı formasını 180 kez giyen yıldız futbolcu 18 gol kaydetti.

REAL MADRİD'TEN GELDİ

Her iki kanatta görev yapan Callejon ise daha önce Real Madrid'te oynamıştı. İspanya formasını da 5 kez giyen 33 yaşındaki futbolcu bu sezon 32 maçta 2 gol atarken, 9 da asist yaptı.

ÇOK SÜRATLİ VE FIRSATÇI

En büyük silahı hızı olan Jose Callejon fırsatçılığı ile de rakiplere sıkıntı yaratıyor.

Bu sezon 29 maçta 12 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Dries Mertens henüz Napoli yönetimi ile masaya oturmadı.

(Takvim)