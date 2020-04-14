  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 14 Nisan 2020 Salı 10:25
  • |
  • 14 Nisan 2020 Salı 10:25

Fenerbahçe, Dries Mertens ve Jose Callejon için resmi temaslara başladı

Fenerbahçe, Dries Mertens ve Jose Callejon için resmi temaslara başladı

Paylaş

Gelecek sezon şampiyonluğu kimseye bırakmak istemeyen Fenerbahçe, güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Kanarya, Napoli ile sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Dries Mertens ve Jose Callejon için resmi girişimlere başladı.

2014 yılından bu yana şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe yeni sezonda hasreti bitirmeye kararlı. Bu hedef doğrultusunda çok güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Sarı-Lacivertliler'den müthiş bir transfer hamlesi geldi. Yönetim, Serie kulübü Napoli ile sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Dries Mertens ve Jose Callejon'a kancayı attı.

RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLADI

İki dünya yıldızından birisini mutlaka kadroya katmak isteyen Fenerbahçe resmi girişimlere başladı.

NAPOLİ TARİHİNE GEÇTİ

Hücumun her bölgesinde oynayabilen 32 yaşındaki Mertens aynı zamanda Napoli tarihinin en golcü futbolcusu… Belçika Milli Takımı formasını 180 kez giyen yıldız futbolcu 18 gol kaydetti.

REAL MADRİD'TEN GELDİ

Her iki kanatta görev yapan Callejon ise daha önce Real Madrid'te oynamıştı. İspanya formasını da 5 kez giyen 33 yaşındaki futbolcu bu sezon 32 maçta 2 gol atarken, 9 da asist yaptı.

ÇOK SÜRATLİ VE FIRSATÇI

En büyük silahı hızı olan Jose Callejon fırsatçılığı ile de rakiplere sıkıntı yaratıyor.

Bu sezon 29 maçta 12 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Dries Mertens henüz Napoli yönetimi ile masaya oturmadı.

(Takvim)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Hulk Cimbom'a yeşil ışık yaktı! Geliyor...

title

Nihat Özdemir'den liglerin başlayacağı tarihle ilgili bir açıklama daha

title

İşte Galatasaray'ın Mbaye Diagne planı

Milli karateciler evde kamp yaptı

SPOR GÜNDEMİ

Cimbom istedi, Fener kaptı! Yeni sezonun ilk transferi tamam
Cimbom istedi, Fener kaptı! Yeni sezonun ilk transferi tamam

Cimbom istedi, Fener kaptı! Yeni sezonun ilk transferi tamam

Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, 26 yaşındaki başarılı futbolcunun transferi için bir süredir Galatasaray ile çekişiyordu.

Galatasaray'ın Diagne planı belli oldu
Galatasaray'ın Diagne planı belli oldu

Galatasaray'ın Diagne planı belli oldu

Teda'ya transferi Corona virüs nedeniyle direkten dönen Diagne'nin Çin'de hayatın düzelmeye başlaması nedeniyle transferinin hâlen gerçekleşebileceği düşünülüyor.

Güçlü karakteri Mourinho'dan öğrendim
Güçlü karakteri Mourinho'dan öğrendim

Güçlü karakteri Mourinho'dan öğrendim

Inter ve Juventus'ta forma giymiş Kasımpaşa'nin golcüsü Thiam'dan AKŞAM'a özel açıklamalar: “Inter'de Mourinho ile çalıştığım dönemde, ondan çok şey öğrendim. Antrenman nasıl yapılır, kazanmaya odaklı motivasyon, güçlü karakterli olmayı hep burada öğrendim.”

Fatih Terim için karantina günleri sona erdi
Fatih Terim için karantina günleri sona erdi

Fatih Terim için karantina günleri sona erdi

Galatasaray'ın tecrübeli hocası Fatih Terim'in karantina süresi bitti. Yasaklar kalktığında işbaşı yapabilecek.

Ligler hangi tarihte başlayacak? Özdemir'den yeni açıklama
Ligler hangi tarihte başlayacak? Özdemir'den yeni açıklama

Ligler hangi tarihte başlayacak? Özdemir'den yeni açıklama

TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin akıbeti hakkında bir açıklama daha yaptı. Özdemir, “Buna devletimizin belirli kurullarıyla birlikte karar vereceğiz. Örneğin Sağlık Bakanlığı, Spor Bakanlığı ve bilim kurullarının hazırlayacakları raporlar çok önemli. Bunların ışığında hareket edeceğiz. Elbette UEFA'nın görüşünü de alacağız” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan futbolculara rest
Beşiktaş'tan futbolculara rest

Beşiktaş'tan futbolculara rest

Beşiktaş'ta liglerin durmasının ardından kulübe para girişinin durmasının ardından yönetim önemli bir karar aldı.

Brezilyalı yıldız yeşil ışık yaktı! Türkiye'ye geliyor
Brezilyalı yıldız yeşil ışık yaktı! Türkiye'ye geliyor

Brezilyalı yıldız yeşil ışık yaktı! Türkiye'ye geliyor

Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Çin'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız isim Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. Aslan, Falcao'nun takımdan ayrılması halinde yine ses getirecek bir transfere imza atacak...
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.