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aksam.com.tr
  • 13 Kasım 2020 Cuma 12:10
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Fenerbahçe Dorukhan Toköz için taktiğini belirledi: Sabır

Fenerbahçe Dorukhan Toköz için taktiğini belirledi: Sabır

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Milli futbolcu Dorukhan Toköz, kulübü Beşiktaş ile sözleşme uzatmamıştı. Bunun ardından Fenerbahçeli yöneticiler orta saha oyuncusu için devreye girmişti. Son yapılan toplantıda Fenerli kurmaylar Dorukhan için Gökhan ve Caner için denenen taktiği uygulama kararı aldı.

Buna göre Dorukhan Toköz ile hemen her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçeli kurmaylar, başarılı orta saha oyuncusunun oyuncunun Beşiktaş ile yollarını ayırmasını bekleyecek.

Dorukhan eğer devre arası Beşiktaş'tan ayrılırsa, Fenerbahçe genç yıldızı kadrosuna katacak. Aksi taktirde sezon sonunu bekleyecek. Dorukhan'ın sözleşmesi haziranda sona eriyor.

Genç futbolcu şu anda Beşiktaş'ta düzenli forma giyse de sözleşme uzatmaması Siyah-Beyazlı yönetimde tepkiye neden olmuştu. Bu yüzden Beşiktaş'ta Dorukhan ile her an ipler kopabilir.

Dorukhan Toköz, bu sezon 7 lig maçında görev aldı. Bu maçların 6'sında ilk 11'de oynadı. Avrupa Ligi'nde de 1 maçta görev yaptı

Dorukhan Toköz konusuna açıklık getiren Ahmet Nur Çebi Çebi, "Dorukhan konusuna gelince... Ona ‘git’ demiyoruz ama yıllık 1.5 milyon Euro vermemiz mümkün değil. 4 yıllık da anlaşma istiyor. 4 senede 60 milyon TL yani. Bu ekonomik olarak imkansız. Bizler, ismi değil kulübü yaşatmalıyız” diye konuşmuştu

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