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aksam.com.tr
  • 15 Kasım 2020 Pazar 10:30
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Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için sezon sonunu beklemeyecek

Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için sezon sonunu beklemeyecek

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Fenerbahçe, maaş zammı konusunda Beşiktaş'la bir türlü anlaşamayan milli futbolcu Dorukhan Toköz transferini sezon sonunu beklemeden devre arasında bitirmek için hamle yapmaya hazırlanıyor.

Eskişehirspor'la 2018 yılında bağlarını koparmasının ardından Beşiktaş'la 3 senelik anlaşmaya imza atan Dorukhan Toköz, kısa sürede önce ilk 11'in değişilmez ismi olmuş ardından A Milli Takım'a yükselmişti. Siyah-Beyazlılar'la 350 bin Euro maaşa anlaşan ancak o dönemki yönetimden, 'Başarılı bir performans sergilersen maaşını artırırız' sözüyle kariyerinde yeni bir sayfa açan yetenekli futbolcu, zam için gerekli koşulları yerine getirse de istediğini alamadı.

FENER HEMEN DEVREYE GİRDİ

Yaşadığı sakatlığa ek olarak yönetimin de değişmesiyle birlikte bir anda kulüp gündeminin gerisinde kalan 24 yaşındaki futbolcu, problemini atlatmasının ardından yeni idareyle yaptığı temasta hayal kırıklığına uğradı. Sezon sonunda sona erecek sözleşmesinin 1.4milyon Euro'dan yenilenmesini isteyen Dorukhan'a, Beşiktaş cephesinden 700 bin Euro'luk geri dönüş yapıldı. Dorukhan ise bu teklifi kabul etmedi. Ardından devreye Fenerbahçe girdi.

YENİ MENAJERİ EMRE BELÖZOĞLU'NA YAKIN

Yeni menajerini, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'na oldukça yakın bir isim olan Ahmet Bulut olarak belirleyen Dorukhan'a, Sarı-Lacivertli cepheden istediği maaşın karşılanabileceği iletildi. Bu gelişme sonrasında yakın çevresine Beşiktaş'la yola devam etmeme kararı aldığını bildiren Dorukhan, Siyah- Beyazlılar'ın 1 numarası Ahmet Nur Çebi'yi kızdırdı. Oyuncusu için, "Beşiktaş'ta top oynamak istemeyen hiç kimseyle işimiz olmaz. Dorukhan, Beşiktaş'ta top oynamayı istediği takdirde Beşiktaş'la sözleşme imzalayacaktır. İmzalamadığı takdirde, oynamak istemediği takdirde de Allah yolunu açık etsin" diyen Çebi de resti çekti.

OCAK AYINDA BU İŞ BİTEBİLİR

Maaş talebini karşılaşması sebebiyle Fenerbahçe'nin teklifine olumlu bakan Dorukhan, EURO 2020 hedefi sebebiyle bir ayrımda bulunuyor. Beşiktaş Yönetimi'nin yeni sözleşme imzalamazsa Ocak ayında kadro dışı bırakmayı planladığı genç futbolcu, bu ihtimal gerçekleşirse Avrupa Futbol Şampiyonası hayalinin suya düşeceğine inanıyor. Başarılı oyuncu konusunda yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Fenerbahçe'nin sezon sonunu beklemeden Ocak ayında Dorukhan'ı kadrosuna katmak için bir girişimde bulunabileceği öğrenildi.

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Fenerbahçe, maaş zammı konusunda Beşiktaş'la bir türlü anlaşamayan milli futbolcu Dorukhan Toköz transferini sezon sonunu beklemeden devre arasında bitirmek için hamle yapmaya hazırlanıyor.

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