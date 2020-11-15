Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için sezon sonunu beklemeyecek

Eskişehirspor'la 2018 yılında bağlarını koparmasının ardından Beşiktaş'la 3 senelik anlaşmaya imza atan Dorukhan Toköz, kısa sürede önce ilk 11'in değişilmez ismi olmuş ardından A Milli Takım'a yükselmişti. Siyah-Beyazlılar'la 350 bin Euro maaşa anlaşan ancak o dönemki yönetimden, 'Başarılı bir performans sergilersen maaşını artırırız' sözüyle kariyerinde yeni bir sayfa açan yetenekli futbolcu, zam için gerekli koşulları yerine getirse de istediğini alamadı.
FENER HEMEN DEVREYE GİRDİ
Yaşadığı sakatlığa ek olarak yönetimin de değişmesiyle birlikte bir anda kulüp gündeminin gerisinde kalan 24 yaşındaki futbolcu, problemini atlatmasının ardından yeni idareyle yaptığı temasta hayal kırıklığına uğradı. Sezon sonunda sona erecek sözleşmesinin 1.4milyon Euro'dan yenilenmesini isteyen Dorukhan'a, Beşiktaş cephesinden 700 bin Euro'luk geri dönüş yapıldı. Dorukhan ise bu teklifi kabul etmedi. Ardından devreye Fenerbahçe girdi.
YENİ MENAJERİ EMRE BELÖZOĞLU'NA YAKIN
Yeni menajerini, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'na oldukça yakın bir isim olan Ahmet Bulut olarak belirleyen Dorukhan'a, Sarı-Lacivertli cepheden istediği maaşın karşılanabileceği iletildi. Bu gelişme sonrasında yakın çevresine Beşiktaş'la yola devam etmeme kararı aldığını bildiren Dorukhan, Siyah- Beyazlılar'ın 1 numarası Ahmet Nur Çebi'yi kızdırdı. Oyuncusu için, "Beşiktaş'ta top oynamak istemeyen hiç kimseyle işimiz olmaz. Dorukhan, Beşiktaş'ta top oynamayı istediği takdirde Beşiktaş'la sözleşme imzalayacaktır. İmzalamadığı takdirde, oynamak istemediği takdirde de Allah yolunu açık etsin" diyen Çebi de resti çekti.
OCAK AYINDA BU İŞ BİTEBİLİR
Maaş talebini karşılaşması sebebiyle Fenerbahçe'nin teklifine olumlu bakan Dorukhan, EURO 2020 hedefi sebebiyle bir ayrımda bulunuyor. Beşiktaş Yönetimi'nin yeni sözleşme imzalamazsa Ocak ayında kadro dışı bırakmayı planladığı genç futbolcu, bu ihtimal gerçekleşirse Avrupa Futbol Şampiyonası hayalinin suya düşeceğine inanıyor. Başarılı oyuncu konusunda yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Fenerbahçe'nin sezon sonunu beklemeden Ocak ayında Dorukhan'ı kadrosuna katmak için bir girişimde bulunabileceği öğrenildi.
Fenerbahçe, maaş zammı konusunda Beşiktaş'la bir türlü anlaşamayan milli futbolcu Dorukhan Toköz transferini sezon sonunu beklemeden devre arasında bitirmek için hamle yapmaya hazırlanıyor.
Devre arasında forvet takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş, şu an boşta olan Oumar Niasse ile ilk görüşmesini yaptı. Yönetimin Senegalli golcüyle ilk teması olumlu geçerken teknik direktör Sergen Yalçın'ın görüşü alındıktan sonra resmi adımlar atılacak. Niasse, Beşiktaş'tan yıllık 1,5 milyon euro maaş talep ediyor.
Milli takım kampında koronavirüse yakalanan Omar Elabdellaoui'nin ardından Galatasaray'a bir kötü haber de Christian Luyindama'dan geldi. Demokratik Kongolu stoper, Angola maçı öncesi milli takım kampında sakatlandı.
Bugünkü dev yarış öncesi Lewis Hamilton'un pist eleştirilerine diğer sürücüler yanıt verdi. Red Bull'dan Max Verstappen, “Hamilton'a saygı duyuyorum ama aracı rakipsiz. Yarışın yüzde 90'ını zaten aracı kazanıyor.” derken Renault pilotu Ricciardo, “İstanbul'da araç değil, sürücü kazanacak.” dedi.
A Milli Takımımız bugün UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında lider Rusya'yı konuk ediyor.
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan futbolcuların maliyeti can sıkıyor...