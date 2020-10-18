Fenerbahçe Dorukhan için harekete geçti

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Yaz transfer dönemi sona ermesine rağmen Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler ezeli rakibin yıldızını gündemine alırken Beşiktaş'tan hamle geldi.

Yaz transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe, tam 18 oyuncuya imza attırmıştı. Bol alternatifli ve güçlü bir kadro oluşturan sarı-lacivertliler ezeli rakibin yıldız oyuncusuna kanca attı. Bu futbolcu Beşiktaş'ın milli yıldızı Dorukhan Toköz... Milli futbolcuya büyük ilgi duyan sarı-lacivertli takım devre arası için harekete geçerken Beşiktaş'tan hamle geldi.

Kartal’da gündemin önemli maddelerinden biri haline gelen Dorukhan Toköz için Başkan Ahmet Nur Çebi bizzat devreye giriyor. Çebi, sezon sonu bitecek sözleşmesini yenilemek istedikleri başarılı futbolcuyla yapacağı görüşmelerde bir miktar garanti para ve performansa dayalı yıllık ücret teklif edecek. Fenerbahçe ile anlaşacağı yönündeki iddiaları milli futbolcuya soracak olan Başkan Çebi, Ocak ayı gelmeden Dorukhan’ın kontratını uzatmayı planlıyor. 24 yaşındaki futbolcu konusunda siyah-beyazlı yönetimin yanı sıra Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın da devreye girmesi bekleniyor.

Atiba’nın ilerleyen yaşı, Josef de Souza’nın da 31 yaşında olması nedeniyle Beşiktaş’ta düzenli oynaması neredeyse garanti olan Dorukhan’a takımda çok avantajlı bir pozisyonda olduğu hatırlatılacak.

SÖZLEŞMESİNE ÖZEL TEKLİF MADDESİ

Oynama garantisi yüksek olduğu için eline yılda yaklaşık 10 milyon TL geçecek şekilde Dorukhan’a teklif sunacak olan siyah-beyazlılar, yurt dışından teklif gelmesi durumunda genç oyuncunun sözleşmesine özel çıkış maddesi de koyacak. Buna göre Dorukhan, Avrupa’dan teklif gelirse belli bir miktar bonservis bedeli karşılığında serbest kalabilecek. Dorukhan’dan memnun olan siyah-beyazlılar, eski yönetimin verdiği kontrat sözünün değişen ekonomik şartlarda çok zor olduğunu da milli oyuncuya anlatmaya çalışacak.

A Milli Takım’la Avrupa Şampiyonası’na gitmenin hayallerini kuran Dorukhan’ın önceliğinin de düzenli forma giyebileceği bir kulüp olduğu ifade edildi.

