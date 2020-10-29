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aksam.com.tr
  • 29 Ekim 2020 Perşembe 12:25
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Fenerbahçe Dirar hariç tam kadro çalıştı

Fenerbahçe Dirar hariç tam kadro çalıştı

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Süper Lig'in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanda, karantina süreci devam eden Nabil Dirar'ın dışında eksik oyuncu yer almadı.

Açık bölümde tekli ve ikili prese dayalı pas idmanı gerçekleştirilirken, kapalı bölümde taktik antrenman yapıldı.

- CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI

Fenerbahçe Futbol Takımı, antrenman öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Antrenman sahasının ortasında toplanan futbol takımı, Türk Bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresiyle basın mensuplarına poz verdi.

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