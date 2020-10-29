Fenerbahçe Dirar hariç tam kadro çalıştı

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmanda, karantina süreci devam eden Nabil Dirar'ın dışında eksik oyuncu yer almadı.
Açık bölümde tekli ve ikili prese dayalı pas idmanı gerçekleştirilirken, kapalı bölümde taktik antrenman yapıldı.
- CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI
Fenerbahçe Futbol Takımı, antrenman öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Antrenman sahasının ortasında toplanan futbol takımı, Türk Bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresiyle basın mensuplarına poz verdi.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Alex Telles, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, geçtiğimiz sezonki Şampiyonlar Ligi performansıyla turnuvada iz bırakmayı başardı.
Afrika basını Rachid Ghezzal'ın Beşiktaş'taki ilk maçından başarıyla ayrıldığını yazdı.
Süper Lig'in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Başakşehir, 2. hafta maçında Neymar'lı Mbappe'li PSG'yi konuk edecek. Temsilcimiz, tarihinde ilk kez bir Fransız ekibi ile karşı karşıya gelecek.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, PSG'ye 2-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.