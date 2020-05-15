Fenerbahçe, Dino Arslanagic için bir kez daha devrede

Teknik direktör çalışmalarının yanı sıra bir yandan da önümüzdeki sezonun kadrosu adına girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de gündeme yine Antwerp'ten Dino Arslanagic ismi geldi.
Voetbal24 ve Sportske'nin haberlerine göre Sarı-Lacivertliler, daha önce de gündeme gelen Arslanagic'in transferi için temaslarını sürdürüyorlar.
Bosna-Hersek kökenli oyuncunun Antwerp ile olan sözleşmesi, 30 Haziran itibariyle sona erecek ve takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.
27 yaşındaki stoperin transferi için Hollanda'dan AZ ve Heerenveen, Fransa'dan ise Metz temaslarını sürdürüyor.
KEVIN MIRALLAS DA GÜNDEMDE
Fenerbahçe'nin aynı zamanda Antwerp ile sözleşmesi sona eren bir başka isim Kevin Mirallas için de devrede olduğu belirtilmekte.
(Fanatik)
Fenerbahçe Beko'nun bütçede indirime gideceği haberleri Avrupa basınını bir süredir meşgul ediyordu. İspanyollardan sonra Yunan ve İtalyan basını da Sarı-Lacivertlilerin gelecek sezon yüzde 50'lik bütçe indirimine gideceğini iddia etti. Haber detayında bu indirim sonucu Zeljko Obradovic, Luigi Datome ve Kostas Sloukas ile yolların ayrılacağı öne sürüldü.
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Fenerbahçe'nin, Royal Antwerp ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dino Arslanagic için bir kez daha devreye girdiği iddia edildi. 27 yaşındaki stoperle AZ Alkmaar, Heerenveen ve Metz de ilgileniyor.
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