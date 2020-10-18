Fenerbahçe dijital dönüşümü başlattı! İşte kulübün geliri...

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Fenerbahçe kulüp medyası, “Youtube katıl” çalışmasıyla zirve yaptı. 4 Ağustos'ta açılan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak transferlerinin izlenmesi dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, Twitter'daki iki aydaki 17 milyonluk etkileşimle Barça ve Chelsea ile yarıştı. Digital dönüşümde Fenerbahçe'nin kazandığı para ortaya çıktı.

Fenerbahçe’de yepyeni bir dönüşüm resmen başladı. Bu sezon futbol, basketbol ve voleybol takımlarında yeniden yapılanmaya giderek dikkat çeken sarı-lacivertliler, kulübün medya organları için de atağa geçti.

Ali Koç’un 2018’deki başkanlık seçimi öncesi hep dile getirdiği, ‘Dijital dönüşüm’ 2020 itibariyle hız kazandı. 2004 Ocak ayında FB TV’yi kurarak Türkiye’de bu alanda bir ilke imza atan Fenerbahçe, son dönemin en fazla tercih edilen medya platformu ‘Youtube’ üzerinden de düğmeye bastı.

3 AYDA 500 BİN TL GELİR

Özel içerikler, transfer anonsları, transfer törenleri, kısa belgeseller, antrenman ve maç yayınları, röportajlar, canlı yayınlar, bütün branşlardan programlarla adeta yeni bir kanal kuruldu. Maddi olarak da iyi bir geri dönüşüm alan kulüp taraftar abonelikleriyle 3 ayda 500 bin TL civarı bir gelir elde etti.

Artık tüm medya şirketlerinin ‘Netflix’ gibi abone usulü platformlara taşınması, Fenerbahçe’yi de etkiledi. Bu alanda öncü kulüp olan Barcelona’nın ‘Barça TV Plus’ çalışması da bizzat incelendi. Ayrıca Avrupa’nın ünlü kulüpleri Liverpool, Real Madrid, Manchester United ve Bayern Münih’in içerikleri takip edilerek, benzer hamleler yapıldı.

Örneğin 4 Ağustos’ta bir gün içerisinde yapılan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Novak transfer videoları Youtube Katıl’da bugüne kadar toplamda 1.5 milyona ulaşan izlenim aldı. Mert Hakan’ın görüntüsü ise Digiturk’un uyarısıyla telif hakları nedeniyle kaldırıldı. Transferin son gününde de Pelkas, Perotti ve Ademi transferleri yarım saat aralarla önce Youtube Katıl aboneleriyle paylaşıldı. Benzer hamleler diğer transferlerde de yapıldı.

17 MİLYONA ULAŞTI

Sosyal medyayı artık aktif kullanan Fenerbahçe, transfer dönemi sayesinde dünya kulüpleriyle yarıştı. Deportes&Finanzas şirketinin yaptığı araştırmalarda ağustos ve eylül aylarında Fenerbahçe’nin Twitter’daki etkileşimi 17 milyonu buldu.

BARÇA 1, CHELSEA 2, F.BAHÇE 3

Ağustos ayında Barcelona’nın ardından dünyada ikinci olan sarı-lacivertliler, eylül ayı verilerinde de Barcelona ve Chelsea’nin arkasından 3. sıraya yerleşti.

EZELİ REKABET HER YERDE

Türk futbolunun iki büyük ezeli rakibi Fenerbahçe ile Galatasaray, Youtube üzerinde de yarışta... Galatasaray, 1.65 milyon abonesiyle zirvede yer alırken, Fenerbahçe de 1.63 milyon abonesiyle takip ediyor. Türkiye’de şu anda karasal yayında kanalları olan iki kulüp de Fenerbahçe ve Galatasaray... GS TV ve FB TV halen televizyon üzerinde de yayınlara devam ediyor.

‘Youtube Katıl’ projesinde Fenerbahçe taraftarına 3 ayrı paket sunuldu. “Beyaz” paket için 5 lira, “Sarı” paket için 15 lira ve “Lacivert” paket üyeliği için 25 liralık miktarlar belirlendi. Taraftarlara her pakete göre farklılık gösteren bağlılık rozetleri, canlı yayınlarda isimlerinin okunması ve birçok özel içeriğe anında ulaşma imkanları tanındı.

Youtube hesabında Fenerbahçe’nin unutulmaz yıldızı Alex de Souza zirveye çıktı. Alex için hazırlanan özel mini belgesel ‘Obrigado Alex’ yani ‘Teşekkürler Alex’ belgeseli tek başına 2.2 milyon izleyici getirdi. Ayrıca yine Alex de Souza’nın da yer aldığı “Efsaneler Sahada” özel maçı 1.8 milyonluk izlenme oranı yakaladı.

Youtube Katıl platformunda kısa sürede birçok program taraftarlardan tam not aldı. Liverpool’daki uygulamaya benzeyen Inside: Samandıra programında maçların perde arkaları, kamera arkası görüntüler, oyuncuların özel kareleri ve saat saat günlük program yayınlanıyor. Yeni hayata geçen antrenman içerikler, ‘Gol atan Başlar’ programı ve özel transfer anons videoları dikkat çekti.