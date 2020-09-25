Fenerbahçe, Diego Perotti transferini güneş emojisiyle açıklayacak

Fenerbahçe, özellikle Emre Belözoğlu'nun çok istediği ve beğendiği Diego Perotti için imza aşamasına geldi. Arjantinli Diego Perotti, Mbwana Samatta'dan sonra açıklanacak transfer olacak.
Roma ile uzun süredir pazarlık masasında olan Fenerbahçe, 32 yaşındaki Arjantinli yıldız için İtalyanları ikna etmeyi başardı. 3 milyon euroluk bonservis talebini aşağı çekmeye başaran Fenerbahçe, Perotti ile de el sıkıştı.
Fenerbahçe, Roma'dan ayrılmak isteyen ve yeniden ön planda görüneceği bir rolde yer alacak olmaktan ötürü mutlu olan Perotti, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak ve bonuslarla birlikte maksimum 2.5 milyon euro ücret alacak.
GÜNEŞ EMOJİSİYLE AÇIKLANACAK
Geçen sezondan beri transferlerini sosyal medyada emojiyle açıklayan Fenerbahçe, güneş emojisiyle açıklaması bekleniyor. Perotti için güneş emojisinin kullanılma sırrı ise oyuncunun Arjantinli olması ve Arjantin bayrağının ortasında 'güneş' olması.
PEROTTI GELİNCE GARRY KESİN GİDECEK!
Diego Perotti'nin gelişiyle birlikte Garry Rodrigues ile de kesin olarak yollar ayrılacak. Olympiakos ile Garry Rodrigues konusunda her konuda anlaşan Fenerbahçe, böylece sol kanadı Emre Belözoğlu'nun istediği Perotti ile doldurmuş olacak.
MAÇ BAŞINA 0.42 GOLE ETKİ
Kariyerinde Sevilla, Boca Juniors ve Genoa formaları da giyen Perotti, 2016 yazında 9 milyon euro bonservis karşılığı Roma'ya transfer oldu.
5 kez Arjantin mili takım formasını giyen Perotti, Roma'da 138 maça çıktı ve 32 gol atıp 26 asist yaptı.
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mbwana Samatta'nın Galatasaray derbisinde 21 kişilik kadroda olması bekleniyor. İngiltere'den hazır gelen Tanzanyalı golcü, idmanda Erol Bulut'un gözüne girerse dev derbiye sürpriz bir şekilde ilk 11'de dahi başlayabilir.
Son olarak Manchester City'de forma giyen ve şu an boşta olan Aleix Garcia ile Galatasaray temas kurmuştu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna Dinamo Bükreş de talip oldu ancak İspanyol futbolcu ‘Galatasaray'dan haber bekliyorum' diyerek teklifi reddetti.
Troy Deeney, Stefano Okaka ve Kevin Gameiro ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, her olasılığa karşı Papiss Cisse'yi de listesinde tutuyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugüne kadar 9 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim'in 5-3 üstünlüğü bulunuyor.
Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
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