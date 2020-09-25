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aksam.com.tr
  • 25 Eylül 2020 Cuma 11:42
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Fenerbahçe, Diego Perotti transferini güneş emojisiyle açıklayacak

Fenerbahçe, Diego Perotti transferini güneş emojisiyle açıklayacak

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Daha önce Diego Perotti ile anlaşan Fenerbahçe, Roma'nın 3 milyon euro bonservis inadını kırdı ve İtalyan deviyle de el sıkıştı. Arjantinli yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Sarı-Lacivertliler, başarılı futbolcuya da bonuslarla birlikte en fazla 2,5 milyon euro ücret ödeyecek. Fenerbahçe transferi sosyal medya hesabından güneş emojisiyle duyuracak.

Fenerbahçe, özellikle Emre Belözoğlu'nun çok istediği ve beğendiği Diego Perotti için imza aşamasına geldi. Arjantinli Diego Perotti, Mbwana Samatta'dan sonra açıklanacak transfer olacak.

Roma ile uzun süredir pazarlık masasında olan Fenerbahçe, 32 yaşındaki Arjantinli yıldız için İtalyanları ikna etmeyi başardı. 3 milyon euroluk bonservis talebini aşağı çekmeye başaran Fenerbahçe, Perotti ile de el sıkıştı.

Fenerbahçe, Roma'dan ayrılmak isteyen ve yeniden ön planda görüneceği bir rolde yer alacak olmaktan ötürü mutlu olan Perotti, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak ve bonuslarla birlikte maksimum 2.5 milyon euro ücret alacak.

GÜNEŞ EMOJİSİYLE AÇIKLANACAK

Geçen sezondan beri transferlerini sosyal medyada emojiyle açıklayan Fenerbahçe, güneş emojisiyle açıklaması bekleniyor. Perotti için güneş emojisinin kullanılma sırrı ise oyuncunun Arjantinli olması ve Arjantin bayrağının ortasında 'güneş' olması.

PEROTTI GELİNCE GARRY KESİN GİDECEK!

Diego Perotti'nin gelişiyle birlikte Garry Rodrigues ile de kesin olarak yollar ayrılacak. Olympiakos ile Garry Rodrigues konusunda her konuda anlaşan Fenerbahçe, böylece sol kanadı Emre Belözoğlu'nun istediği Perotti ile doldurmuş olacak.

MAÇ BAŞINA 0.42 GOLE ETKİ

Kariyerinde Sevilla, Boca Juniors ve Genoa formaları da giyen Perotti, 2016 yazında 9 milyon euro bonservis karşılığı Roma'ya transfer oldu.

5 kez Arjantin mili takım formasını giyen Perotti, Roma'da 138 maça çıktı ve 32 gol atıp 26 asist yaptı.

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