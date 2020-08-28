Fenerbahçe, Diego Perotti için Roma ile bir kez daha görüşecek

Sabah

Diego Perotti transferi için Roma'yla geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmeden sonuç alamayan Fenerbahçe, İtalyan dev ile bir kez daha masaya oturuyor. Roma'nın 2 milyon euroya bırakmaya razı olduğu Arjantinli kanat oyuncusu, Sarı-Lacivertlilerin ilgisi sonrası değere bindi!

Fenerbahçe transferde limit tanımıyor. Sarı-Lacivertliler'de yeni hedef Diego Perotti. Roma ile geçtiğimiz günlerde anlaşamayan Fenerbahçe İtalyan kulübü ile bir kez daha masaya oturma kararı aldı. Sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu için teklifini güncelleyecek.

FENERBAHÇE İSTEYİNCE KIYMETE BİNDİ

Roma normalde Perotti'yi 2 milyon Euro civarında bir bonservis ücretiyle bırakmak istiyordu. Ancak Fenerbahçe, oyuncuyu isteyince; Arjantinli kanat oyuncusu bir anda kıymete bindi!

BU KEZ İŞİ BİTİRMEK İSTİYOR

İtalyan ekibinin daha fazla bonservis talep etmesinin ardından Fenerbahçe ile Roma bir kez daha masaya oturacak. Sarı-Lacivertliler makul bir fiyatla Arjantinli yıldız futbolcunun transferini sonuçlandırmayı planlıyor.

YEDEKTE LIMNIOS VAR

Fenerbahçe, Perotti ile pürüz yaşarsa Erol Bulut'un da çok istediği Dimitrios Limnios ile görüşülecek. 22 yaşındaki PAOK'lu yıldız iki kanatta da oynuyor.