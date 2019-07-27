Fenerbahçe devreye girdi

AKŞAM
Bu habere göre; futbolcunun menajeriyle temasa geçildi. İki kulüp, son olarak Vedat Muriç transferinde karşı karşıya gelmişti.
Kasımpaşa, Mustafa Pektemek ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Mustafa Pektemek, Kasımpaşa'nın Avusturya kampına katıldı.
CİMBOM, Radamel Falcao’ya yoğunlaşırken ezeli rakibi Fenerbahçe’nin de tecrübeli futbolcu için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.
Fenerbahçe, Simon Kjaer’i 1 yıllığına kiralamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, Kjaer’in vatandaşı Zanka’yı da kadroya katıp defansa Viking duvarı örmek istiyor!
Savunmanın sağını Douglas’la güçlendiren Beşiktaş, stoper transferi için de 3 ismi listesine aldı.
Belçika’nın Genk kulübüyle bir süredir Samatta transferi için pazarlık halinde olan Galatasaray’ın, 26 yaşındaki golcüyü 6 aydır takip ettiği, Terim’in milli maç için Tanzanya’ya bile temsilci gönderdiği öğrenildi.
Ünlü spor gazetesi L’Equipe, sportif direktör Comolli’nin Saint Etienne’in ön liberosu Yann M’Vila ile görüşüp ona 3 milyon euro ve bonuslar içeren 4 yıllık bir teklifte bulunduğunu iddia etti. 29 yaşındaki savunma oyuncusuna West Ham da talip.
Galatasaray'da Emre Mor belirsizliği sürüyor...