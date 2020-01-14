Fenerbahçe, Derby County'nin Ferdi Kadıoğlu için yaptığı teklifi reddetti

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'da ciddi bir piyasa yapmış durumda.

İngiliz ekibi Derby County'nin Ferdi için 5 milyon Euro'yu gözden çıkarttığı ancak yönetimin bu parayı da az bulduğu ifade edildi.

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