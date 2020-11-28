Fenerbahçe derbiye hazır

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Mbwana Samatta, Nazım Sangare, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci’nin tedavilerine devam edildi.
Ülkesinde bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucu negatife dönen Enner Valencia, Türkiye'ye gelecek. Ekvadorlu oyuncunun burada da yapılacak test sonuçlarının negatif çıması halinde takımla çalışmalara katılacak.
Bu antrenmanla derbi maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçeli oyuncular, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor'u konuk ediyor.
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören teknik direktör Yılmaz Vural'ın ailesi, tecrübeli antrenörün son durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir ile 3-3 berabere kalan Yukatel Denizlispor'un teknik sorumlusu Kenan Atik, uzatmalarda buldukları gollerle puan almalarının kendilerine büyük moral olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Diego Armando Maradona'nın son görüntüsü ortaya çıktı. Söz konusu videoda efsane futbolcunun zorlukla yürümesi ve yanındaki iki kişi dikkat çekti.
Almanya Bundesliga'nın 9'uncu hafta maçında RB Leipzig ile Arminia Bielefeld karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi ekip RB Leipzig, 2-1 kazanmayı bildi. Trabzonspor'dan transferi oldukça konuşulan Alexander Sörloth, Leipzig'te forma giydiği 8 haftada gol atmayı başaramadı.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da sular durulmuyor! Teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın yerine 2 hafta önce göreve getirilen İrfan Buz, dün istifa ettiğini açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından aynı gün içinde kulübün CEO'su Serkan Reçber de görevi bırakmıştı. İstanbul ekibindeki bu istifaların perde arkasında yaşananlar ise ortaya çıktı.