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  3. Fenerbahçe derbiye hazır! İşte sakatlarda son durum

Fenerbahçe derbiye hazır! İşte sakatlarda son durum

Fenerbahçe derbiye hazır! İşte sakatlarda son durum

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'la yarın deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana, sakatlığı bulunan Garry Rodrigues ve özel program dahilinde çalışan Victor Moses dışında bütün futbolcuların katıldığı belirtildi.

Antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan sarı-lacivertli futbolcuların, daha sonra üç grup halinde pas ve pres çalışması yaptığı aktarıldı. Antrenmanın taktik ve bireysel çalışmayla sona erdiği kaydedildi.

Derbi maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli takım, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

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