Fenerbahçe derbisi öncesi Adem Büyük'e sarı kart uyarısı

Galatasaray'da dünya yıldızı Falcao ve Florin Andone'u gösterdiği muhteşem performansla unutturan Adem Büyük, Yeni Malatya karşılaşmasında da ilk 11'de yer alacak. Teknik Direktör Fatih Terim'in güvenini boşa çıkarmayan tecrübeli golcü, diğer iki santrforu iyileşmelerine rağmen kulübede oturtacak. Ligin ikinci yarısındaki Konya deplasmanında 67'de oyuna giren Adem fileleri sarsarak gol serisinin başlangıcına imza atmıştı. Adem daha sonra ligde Kayseri'ye 1, Kasımpaşa'ya ise 2 gol atarak 3 maçta 4 gole ulaştı.
"AMAN DİKKAT ET!"
Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında 2 gol atan ve sahada basmadık yer bırakmayan Adem Büyük, hem teknik heyetin hem de taraftarların takdirini kazandı.
Öte yandan Süper Lig'de 12. haftadan bu yana sarı kart ceza sınırında bulunan tecrübeli golcüye Fenerbahçe derbisi öncesi teknik heyetten bir uyarı geldi. Çok formda olması nedeniyle Adem'i kaybetmek istemeyen Fatih Terim ve kurmayları, tecrübeli golcüye eski takımına karşı oynayacağı müsabakada kart görmemesini telkin etti.
(Takvim)
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