Fenerbahçe derbi sonrası Diego Perotti ve Ze Luis'e imza attırmaya hazırlanıyor

Mbwana Samatta ile 14. transferini yapan sarı-lacivertliler, transfer döneminin son günü olan 5 Ekim’e kadar hamlelerini sürdürecek.
PEROTTI, ZE LUIS VE MALANG SARR HALA GÜNDEMDE
Hem gidenler hem de geleceklerle ilgili planlar yapılıyor. Özellikle 3 yeni isim dikkat çekiyor. Malang Sarr, Perotti ve Ze Luis halen daha gündemde duruyor. Dirar ve Rodrigues başta olmak üzere gidecek isimler de belirleniyor.
ZE LUIS VE PEROTTI’NİN KULÜPLERİYLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI
Perotti için Roma, Ze Luis için de Porto ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, maaş ve bonuslar konusunda orta yol arıyor.
MALANG SARR İÇİN CHELSEA İLK 11 GARANTİSİ İSTİYOR
Malang Sarr konusunda da Chelsea’nin kiraya vereceği kulüp için araştırmaları sürüyor.
Chelsea, ilk 11 garantisi istiyor. Fenerbahçe, Avrupa’da olamasa da ligde maç sayısının 40 haftaya çıktığını aktarıyor.
SERDAR AZİZ’İN MAAŞ İNDİRİMİ KONUSU
Özellikle bir forvet ve bir hücumcu kanat oyuncusunun mutlaka takıma katılması isteniyor. Stoper konusunda da Serdar Aziz’in maaş indirimi durumu da takip ediliyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü, yeni transfer edilen forvet konusunda son kararını maç saatinde verecek. Tanzanyalı'nın ilk 11 şansı bulunuyor.
'Coşku sadece 20 dakika sürdü'
Trabzonspor'da yeni sezona tecrübeli sağ bek Joao Pereira 'nın sakatlığı nedeniyle 3 maçta da ilk 11 başlayan Serkan Asan, gösterdiği performansla göz doldurdu. Asan, Pereira ile kıyasıyla bir forma rekabetine gireceğinin de sinyallerini verdi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Denver Nuggets'ı 117-107 yenen Los Angeles Lakers, seriyi 4-1 kazanarak finale yükseldi.
Süper Lig'de 3. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
Tüm Türkiye nefesini tuttu bu akşam oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini beklerken Erman Toroğlu, dev maça ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu.