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aksam.com.tr
  • 22 Kasım 2020 Pazar 12:27
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Fenerbahçe deplasmanda zirvede

Fenerbahçe deplasmanda zirvede

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Sabah

Evindeki karşılaşmalarda isabetli şut değerinde 14, şut değerinde ise 6. durumda olan Fenerbahçe, rakip sahada her iki alanda da birinci sırada.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki deplasman karnesi büyülüyor... Sarılacivertli takım, dün Gençlerbirliği karşılaşmasıyla birlikte oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak toplam 13 puan aldı. Dış sahada oynadığı mücadelelerde istatistiklerde rakiplerine fark atan Kanarya, iç sahada attığı isabetli şut (4) değerinde 14, şut (13,3) değerinde ise 6. olurken, deplasmanda ise her iki alanda da ligin en iyisi durumunda. Erol Bulut'un öğrencileri, Ülker Stadyumu dışında oynadığı karşılaşmalarda maç başına 7 isabetli şut ve 19,8 şut karnesi yakaladı. Kanarya aynı zamanda deplasmanın en çok gol atan (12) ekibi olurken, iç sahada lig 11.'si olduğu rakip atağı kesme karnesinde dış sahada 2. sırada bulunuyor.

JOKER LEMOS

F.BAHÇE'DE Gökhan Gönül ve Nazım Sangare sakatlıkları nedeniyle Ankara'ya götürülmedi. Sağ bekte oynama ihtimali bulunan Ozan da yorgunluk nedeniyle yedek soyundu. Üç sağ bekini aynı anda kaybeden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, asıl mevkii stoper olan Mauricio Lemos'u bu bölgeye çekti.

EROL BULUT 100'LER TAKIMINDA

SÜPER Lig'deki 100. maçına dün Ankara'da G.Birliği karşısında çıkan Erol Bulut'a maçtan önce otelde sürpriz bir tören düzenlendi. Özel olarak hazırlanan pastanın ilk dilimini tecrübeli çalıştırıcıya sportif direktör Emre Belözoğlu yedirdi. Hocaya günün anısına 100 numaralı çubuklu forma da hediye edildi.

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