Fenerbahçe deplasmanda zirvede

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki deplasman karnesi büyülüyor... Sarılacivertli takım, dün Gençlerbirliği karşılaşmasıyla birlikte oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak toplam 13 puan aldı. Dış sahada oynadığı mücadelelerde istatistiklerde rakiplerine fark atan Kanarya, iç sahada attığı isabetli şut (4) değerinde 14, şut (13,3) değerinde ise 6. olurken, deplasmanda ise her iki alanda da ligin en iyisi durumunda. Erol Bulut'un öğrencileri, Ülker Stadyumu dışında oynadığı karşılaşmalarda maç başına 7 isabetli şut ve 19,8 şut karnesi yakaladı. Kanarya aynı zamanda deplasmanın en çok gol atan (12) ekibi olurken, iç sahada lig 11.'si olduğu rakip atağı kesme karnesinde dış sahada 2. sırada bulunuyor.
JOKER LEMOS
F.BAHÇE'DE Gökhan Gönül ve Nazım Sangare sakatlıkları nedeniyle Ankara'ya götürülmedi. Sağ bekte oynama ihtimali bulunan Ozan da yorgunluk nedeniyle yedek soyundu. Üç sağ bekini aynı anda kaybeden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, asıl mevkii stoper olan Mauricio Lemos'u bu bölgeye çekti.
EROL BULUT 100'LER TAKIMINDA
SÜPER Lig'deki 100. maçına dün Ankara'da G.Birliği karşısında çıkan Erol Bulut'a maçtan önce otelde sürpriz bir tören düzenlendi. Özel olarak hazırlanan pastanın ilk dilimini tecrübeli çalıştırıcıya sportif direktör Emre Belözoğlu yedirdi. Hocaya günün anısına 100 numaralı çubuklu forma da hediye edildi.
Monaco'nun bir kez daha Galatasaray'a gitmesine izin vermediği Onyekuru, Fransa'da kaldığına bin pişman... Şu ana kadar sadece 4 maçta 139 dakika forma giyebilen Nijeryalı yıldız, sürekli Sarı-Kırmızılı yöneticiler ve teknik heyetle görüşme halinde; Monaco'ya rest çekmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe yurt içinde olduğu kadar yurt dışından da oyuncuları takip ediyor. Kanarya'nın gündemine gelen son isimlerden Kaio Jorge için ise Juventus'un devreye girdiği resmen açıklandı.
Manchester United - Başakşehir maçını Ovidiu Hategan yönetecek.
Adı Fenerbahçe'yle sık sık anılan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Dorukhan Toköz, Başakşehir maçının ardından Instagram'dan imalı paylaşımlarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, Gençlerbirliği maçındaki performansıyla beğeni topladı.
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