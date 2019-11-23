Fenerbahçe, deplasmanda ASVEL'i mağlup etmeyi başardı

Sarı - lacivertlilerde Vladimir Stimac, attığı 21 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Fenerbahçe Beko, 10. hafta sonunda 3. galibiyetini aldı. Bu galibiyet aynı zamanda sarı - lacivertlilerin bu sezonki ilk deplasman galibiyeti oldu.

Salon: Astroballe

Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Spiros Gkontas (Yunanistan), Jordi Aliaga (İspanya)

ASVEL: Maledon 7, Diot, Kahudi 7, Jean-Charles 15, Jekiri 12, Taylor 3, Lomazs, Galliou, Noua 8, Bako 2, Lighty 18

Fenerbahçe Beko: Sloukas 8, Melih Mahmutoğlu 14, Williams 17, Datome 3, Ahmet Düverioğlu, Kalinic 6, Ali Muhammed 13, Lauvergne 6, Stimac 21

1. Periyot: 16-19

Devre: 36-48

3. Periyot: 52-67

Beş faulle çıkanlar: 35.51 Datome (Fenerbahçe Beko), 36.47 Maledon (ASVEL)