Fenerbahçe, Denizlispor'a hazırlanıyor

SPOR GÜNDEMİ

Atiba, Trabzonspor'un kapısından dönmüş! Atiba, Trabzonspor'un kapısından dönmüş! A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Atiba Hutchinson itirafı geldi.

Fenerbahçe'de derbinin faturası kesildi Fenerbahçe'de derbinin faturası kesildi Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'de faturalar kesilmeye başladı.

• Hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında gelen Mauricio Lemos kızağa çekiliyor.

• Denizlispor maçı ile birlikte Serdar Aziz-Tisserand ikilisi tandemde görev yapacak.

• Caner Erkin de tekrar ilk 11'e giriyor.

Aykut Kocaman bombası! Geri dönüyor Aykut Kocaman bombası! Geri dönüyor Son olarak Konyaspor'da görev yapan ve yaklaşık 1 yıldır takım çalıştırmayan Aykut Kocaman, Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran BB. Erzurumspor'un gündemine girdi. Dadaşların diğer hoca adayı ise Ünal Karaman.

Galatasaray'da erken ayrılık! Bavullarını topladı Galatasaray'da erken ayrılık! Bavullarını topladı Galatasaray, Stoke City'den kiraladığı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo'nun sözleşmesini feshediyor.



OGHENEKARO ETEBO

• Kariyerinde çıktığı 138 maçta 12 gol atıp 7 asist yaptı

• Sezon başında geldiği Galatasaray'da gol ve asist yapamadı

• 25 yaşındaki Nijeryalı, bu sezon bir de kırmızı kart gördü

Fatih Terim'in hayali gerçek oluyor Fatih Terim'in hayali gerçek oluyor Çaykur Rizespor deplasmanından farklı galibiyetle dönen Galatasaray'da takımın ortaya koyduğu futbol yüzleri güldürdü. Olumlu mesajlar alan Fatih Terim istediği takımı sahada görmeye başladı.