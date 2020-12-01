Fenerbahçe, Denizlispor'a hazırlanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında 6 Aralık Pazar günü Yukatel Denizlispor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla süren idman, dayanıklılık koşusuyla sona erdi.
Beşiktaş maçında 45 dakikadan fazla forma giyen oyuncular, antrenmanı yenilenme çalışmalarıyla tamamladı.
Diego Perotti, Kemal Ademi ve Mauricio Lemos'un tedavileri devam ederken, Mbwana Samatta fitness salonunda çalıştı.
Tolga Ciğerci, Harun Tekin ve Nazım Sangare ise koşu çalışmalarına başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatife dönen Sinan Gümüş, bireysel çalışmalara başladı. Sarı-lacivertli futbolcu karantina süresi dolunca takıma dahil olacak.
Öte yandan gece yarısı İstanbul'a gelecek olan Enner Valencia'ya, sabah PCR testi yapılacak. Sonuç negatif olursa perşembe günü antrenmana katılacak.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Atiba Hutchinson itirafı geldi.
Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'de faturalar kesilmeye başladı.
• Hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında gelen Mauricio Lemos kızağa çekiliyor.
• Denizlispor maçı ile birlikte Serdar Aziz-Tisserand ikilisi tandemde görev yapacak.
• Caner Erkin de tekrar ilk 11'e giriyor.
Son olarak Konyaspor'da görev yapan ve yaklaşık 1 yıldır takım çalıştırmayan Aykut Kocaman, Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran BB. Erzurumspor'un gündemine girdi. Dadaşların diğer hoca adayı ise Ünal Karaman.
Galatasaray, Stoke City'den kiraladığı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo'nun sözleşmesini feshediyor.
OGHENEKARO ETEBO
• Kariyerinde çıktığı 138 maçta 12 gol atıp 7 asist yaptı
• Sezon başında geldiği Galatasaray'da gol ve asist yapamadı
• 25 yaşındaki Nijeryalı, bu sezon bir de kırmızı kart gördü
Çaykur Rizespor deplasmanından farklı galibiyetle dönen Galatasaray'da takımın ortaya koyduğu futbol yüzleri güldürdü. Olumlu mesajlar alan Fatih Terim istediği takımı sahada görmeye başladı.
Galatasaray, 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılaması planlanan Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısının iptal edildiğini açıkladı.