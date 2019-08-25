Fenerbahçe defansa tam bir joker alıyor

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Zanka'nın yanına kaliteli bir oyuncu arayan F.Bahçe’nin, Hoffenheim’da top koşturan Havard Nordtveit’i gündemine aldığı iddia edildi.
Alman basınında çıkan haberlere göre, stoper, sağ bek ve ön libero mevkilerinde forma giyebilen Norveçli 29 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Sarı-Lacivertliler’in harekete geçtiği belirtildi. Geçen sezonun ikinci yarısını Fulham’da kiralık olarak geçiren Nordtveit için Kanarya’nın 1 milyon euroluk kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi. Defansif oyuncu Premier Lig'de geçen sezon sadece 5 maçta forma giydi.
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Zanka'nın yanına kaliteli bir oyuncu arayan F.Bahçe’nin, Hoffenheim’da top koşturan Havard Nordtveit’i gündemine aldığı iddia edildi.
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