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Fenerbahçe defans ve hücum çalıştı

Fenerbahçe defans ve hücum çalıştı

Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladığı belirtildi.     

Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 çalışmasının ardından defans ve hücum varyasyonları üzerinde durduğu ifade edildi.     

Geçirdiği operasyon sebebiyle 2 gün istirahat eden teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Luiz Gustavo'nun takımla çalıştığı, Vedat Muric ile Max Kruse'nin ise özel program uyguladığı kaydedildi.     

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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