Fenerbahçe defans ve hücum çalıştı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 çalışmasının ardından defans ve hücum varyasyonları üzerinde durduğu ifade edildi.

Geçirdiği operasyon sebebiyle 2 gün istirahat eden teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Luiz Gustavo'nun takımla çalıştığı, Vedat Muric ile Max Kruse'nin ise özel program uyguladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.