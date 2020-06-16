Fenerbahçe, David Luiz transerini bitirmek üzere

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Brezilyalı stoper David Luiz ile anlaşmak üzere.
ZANKA – ADİL RAMİ – DİEGO REYES - SADIK ÇİFTPINAR’DA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞANDI
Göreve geldiği günden beri defans hattına yaptığı takviyelerde sürekli olarak karavana atan Ali Koç’un bu kez işi şansa bırakmak istemediği belirtilirken, sarı lacivertlilerin kalitesini ispat etmiş dünyaca ünlü defans oyuncusu David Luiz’i renklerine bağlamak için harekete geçtiği öğrenildi. Upamecano, Çağlar Söyüncü, Thiago Silva gibi oyuncularla ilgilenen ‘Topçuların’ önümüzdeki sezon bambaşka bir defans hattıyla Premier Lig’e merhaba diyeceği kaydedilirken, Fenerbahçe’nin Arsenal’de olan değişime seyirci kalmayacağı ve Luiz için tüm şartları seferber edeceği bildirildi.
FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ DAHA CAZİP
Sezon sonunda Arsenal’den ayrılacak olan 32 yaşındaki Brezilyalı’yı Benfica da isterken, Fenerbahçe’nin yıllık ücret konusunda rakamı biraz daha yüksek tuttuğu anlaşıldı. 32 maçta görev alan tecrübeli defans 2 gol 1 asist yapma başarısı gösterdi. 53 kez Brezilya Milli Takımı’na seçilen Luiz daha önce Chelsea, PSG ve Benfica gibi kulüplerde top koşturmuştu.
(Haber365)
Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Özellikle stoper ve bek mevkilerinde çektiği sıkıntılarla belki de şampiyonluktan olan Sarı-Lacivertliler, Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı savunmacı David Luiz ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alıp Lizbon'a verdi. 2021 yılında oynanacak Devler Ligi final maçı ise seyircili olarak İstanbul'da oynanacak.
Trabzonspor kulübünde eski başkan Muharrem Usta 40 milyon TL'ye yakın alacaklarından feragat ederken, kulüp ise açtığı davaları geri çekti.
1 Temmuz'da başlayacak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta en önemli gündem maddesi kaleci transferi.
İki dev kupada son ikiye kalmak için kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Fenerbahçe 2-1'in rövanşında Trabzonspor'u konuk ediyor. Her iki takım da Türkiye Kupası finalini çok istiyor. Zorlu 90 dakika Ülker Stadı'nda saat 20.45'te...
Beşiktaş, Domagoj Vida'nın sağ uyluk iç adalesinde ödem tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu.
Katar sermayeli dev bir şirketin Göztepe'yi satın almak için girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı. Katarlıların Sarı-Kırmızılı kulüp için yaklaşık 150 milyon dolarlık astronomik bir teklif hazırlığında olduğu belirtilirken başkan Mehmet Sepil ise satışa sıcak bakmıyor.