Fenerbahçe, David Luiz transerini bitirmek üzere

Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Özellikle stoper ve bek mevkilerinde çektiği sıkıntılarla belki de şampiyonluktan olan Sarı-Lacivertliler, Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı savunmacı David Luiz ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Brezilyalı stoper David Luiz ile anlaşmak üzere.



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Göreve geldiği günden beri defans hattına yaptığı takviyelerde sürekli olarak karavana atan Ali Koç’un bu kez işi şansa bırakmak istemediği belirtilirken, sarı lacivertlilerin kalitesini ispat etmiş dünyaca ünlü defans oyuncusu David Luiz’i renklerine bağlamak için harekete geçtiği öğrenildi. Upamecano, Çağlar Söyüncü, Thiago Silva gibi oyuncularla ilgilenen ‘Topçuların’ önümüzdeki sezon bambaşka bir defans hattıyla Premier Lig’e merhaba diyeceği kaydedilirken, Fenerbahçe’nin Arsenal’de olan değişime seyirci kalmayacağı ve Luiz için tüm şartları seferber edeceği bildirildi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ DAHA CAZİP

Sezon sonunda Arsenal’den ayrılacak olan 32 yaşındaki Brezilyalı’yı Benfica da isterken, Fenerbahçe’nin yıllık ücret konusunda rakamı biraz daha yüksek tuttuğu anlaşıldı. 32 maçta görev alan tecrübeli defans 2 gol 1 asist yapma başarısı gösterdi. 53 kez Brezilya Milli Takımı’na seçilen Luiz daha önce Chelsea, PSG ve Benfica gibi kulüplerde top koşturmuştu.

(Haber365)