Fenerbahçe, Cristian Pavon'un menajeriyle temasa geçti

Kadrosuna kanat- forvet tarzında oyuncu takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe sürpriz bir teklifle karşılaştı... Boca Juniors'ın 23 yaşındaki skorer sağ kanat oyuncusu Cristian Pavon'u kiralamak istediği oyuncunun menajeri Fenerbahçe ile direkt temasa geçti.
FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ
Yaşanan bu gelişme üzerine Fenerbahçeli kurmayların harekete geçtiği ve teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Fenerbahçe, oyuncunun yıllık ücretini ödemeyi kabul etti.
PAVON DA AYRILMAK İSTİYOR
Kiralama ücretindeki prüz de giderilirse Pavon'un Fenerbahçe ile 1 yıllık kiralama sözleşmesi imzalayacağı öğrenildi. Bu arada oyuncunun da Boca'dan ayrılmak istediği öğrenildi.
CRISTIAN PAVON KİMDİR?
Arjantin futbolunun yeni yıldızlarından birisi olan Cristian Pavon 11 kez milli takım forması giydi. Son 5 sezonu Boca'da geçiren sol ayaklı futbolcu sağ kanatta forma giyiyor.
YAŞI: 23
MEVKİ: SAĞ KANAT
ÜLKESİ: ARJANTİN
OYNADIĞI TAKIMLAR
Colon (2 sezon)
Tallares (1 sezon)
Boca Juniors (5 sezon)
(Takvim)
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Boca’nın Cristian Pavon’u kiralamak istemesi üzerine menajeri Fenerbahçe ile temasa geçti... Arjantinli futbolcu da takımından ayrılmak istiyor. Görüşmeler devam ediyor. Futbolcunun ücretini karşılamayı kabul eden Fenerbahçe kiralama bedelinde de anlaşma sağlanırsa 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu kadrosuna katacak.
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