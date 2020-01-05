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  3. Fenerbahçe Cocu'nun Ferdi isteğini geri çevirdi

Fenerbahçe Cocu'nun Ferdi isteğini geri çevirdi

Fenerbahçe Cocu'nun Ferdi isteğini geri çevirdi

SARI-LACİVERTLİ yönetim Ferdi Kadıoğlu için Derby County’den gelen teklifi reddetti.

AKŞAM

SARI-LACİVERTLİ yönetim Ferdi Kadıoğlu için Derby County’den gelen teklifi reddetti.

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; F.Bahçe’nin eski hocası olan Phillip Cocu, 20 yaşındaki oyuncunun alınmasını istedi. Derby temsilcileri de F.Bahçe’ye satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi nde bulundu. Ancak, Sarı-Lacivertliler bu öneriyi kabul etmedi. Haberde, Derby’nin gelen bu cevap sonrasında Sevilla’dan Alejandro Pozo’ya yöneldiği bilgisi verildi.


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