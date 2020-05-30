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aksam.com.tr
  • 30 Mayıs 2020 Cumartesi 22:56
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Fenerbahçe, Chelsea'nin yıldızına kancayı taktı!

Fenerbahçe, Chelsea'nin yıldızına kancayı taktı!

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Koronavirüs salgını nedeniyle gelir kaybına uğrayan Fenerbahçe, sezon sonunda bonservisi elinde olan ve düşük maliyetli futbolculara yönelmişti. Transfer için bir çok isimle görüşen sarı-lacivertliler, aynı zamanda gündemine dünyaca ünlü isimleri de alıyor. O isimlerden birisi de Chelsea'nin yıldız futbolcusu Pedro...

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kazandı... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızın peşinde olduğu yazıldı. 

Sezonun sona ermesiyle beraber futbol yapılandırmasında büyük bir değişime gidecek sarı lacivertlilerde ilk hamle Emre Belözoğlu ile olacak. 

Aktif futbol kariyerini sonlandıracak olan tecrübeli isim, Sportif Direktörlük koltuğuna geçecek ve transferler için kolları sıvayacak. 

Bu bağlamda önceliğini genç ve gelecek vadeden isimlere verecek Fenerbahçe'de, bir diğer transfer hamleleri de dünyaca ünlü yıldızlar için olacak. Mevcut takımlarıyla sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek isimlerden birine Kanarya, şimdiden kancayı attı.

PEDRO SAVAŞI!

Şu anda Chelsea'de forma giyen Pedro için Fenerbahçe'nin transfer savaşına girdiği yazıldı. Fotomaç'ın derlediği haberde şu ifadeler kullanıldı: "Pedro'nun Chelsea ile sözleşmesi bu yaz sona erecek. Birçok takımın dikkatini çeken yıldız futbolcuya Roma ve Juventus da talip oldu. 32 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca Dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu, 3 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi şampiyonluğu, Avrupa Süper Kupası kazandı. Bu denli başarılı bir oyuncu için dünyanın birçok yerinden gelen teklifler şaşırtıcı gözükmüyor. Şimdiye kadar Fenerbahçe, Aston Villa ve MLS Ligi takımları, dünyaca ünlü İspanyol yıldızı kadrolarına katmak için resmi tekliflerini iletti."

PEDRO KİMDİR?

Tam adı Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma olan yıldız futbolcu, 28 Temmuz 1987'de İspanya'da dünyaya gözlerini açtı.

1.67 boyundaki Pedro, sağ kanatta, sol kanatta ve orta sahanın göbeğinde forma giyebiliyor.

Kariyerine CD Raqui San Isidro'da başlayan Pedro, daha sonra Barcelona U19 takımında transfer olurken, sırasıyla; Barcelona B, Barcelona A Takımı ve Chelsea formaları giydi.

Pedro, bu sezon Chelsea formasıyla toplamda 18 karşılaşmada rol alırken 2 gole imza attı ve 3 asit üretti. Öte yandan İspanyol yıldız 1215 dakika sahada kaldı.

Pedro, şimdiye dek İspanya Milli Takımı ile 65 maça çıkarken 17 golü rakip filelere göndermeyi başardı.

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