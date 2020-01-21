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aksam.com.tr
  • 21 Ocak 2020 Salı 22:20
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  • 21 Ocak 2020 Salı 22:26

Fenerbahçe çeyrek finalde

Fenerbahçe çeyrek finalde

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırladı.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertliler, bu skorla adını Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yazdırdı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 45. dakikada Mevlüt Erdinç kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimleri 24 Ocak Perşembe günü saat 15.00'da gerçekleştirilecek.

FERDİ KADIOĞLU YİNE ATTI

Fenerbahçeli taraftarların çok şey beklediği genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu, gollerine devam etti. Türkiye Kupası'nda oynadığı 4. maçında 2. golünü kaydeden Ferdi'nin Süper Lig'de de 8 maçta 2 golü bulunuyor. Mücadelenin 23. dakikasında Deniz Türüç'ün kullandığı frikik kaleci İsmail Çipe'den geri döndü. Dönen topu takip eden Ferdi Kadıoğlu, tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

MEVLÜT ERDİNÇ SİFTAH YAPTI!

Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Mevlüt Erdinç, sarı - lacivertli kulüpteki ilk resmi golüne imza attı. İlk yarının son dakikasında organize gelişen Fenerbahçe atağında Kruse'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Mevlüt, sağ köşeye sert ve düzgün bir vuruş yaparak takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıyan golü attı.

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