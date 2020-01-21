Fenerbahçe çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırladı.
Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Sarı - lacivertliler, bu skorla adını Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yazdırdı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 45. dakikada Mevlüt Erdinç kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimleri 24 Ocak Perşembe günü saat 15.00'da gerçekleştirilecek.
FERDİ KADIOĞLU YİNE ATTI
Fenerbahçeli taraftarların çok şey beklediği genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu, gollerine devam etti. Türkiye Kupası'nda oynadığı 4. maçında 2. golünü kaydeden Ferdi'nin Süper Lig'de de 8 maçta 2 golü bulunuyor. Mücadelenin 23. dakikasında Deniz Türüç'ün kullandığı frikik kaleci İsmail Çipe'den geri döndü. Dönen topu takip eden Ferdi Kadıoğlu, tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
MEVLÜT ERDİNÇ SİFTAH YAPTI!
Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Mevlüt Erdinç, sarı - lacivertli kulüpteki ilk resmi golüne imza attı. İlk yarının son dakikasında organize gelişen Fenerbahçe atağında Kruse'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Mevlüt, sağ köşeye sert ve düzgün bir vuruş yaparak takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıyan golü attı.
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru görevinden ayrıldığını duyurdu.
TFF Hukuk Müşavirliği, Vedat Muriqi'nin "bilinçli kart görmesi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırımı başvurusunu görüştü ve gerekçeli karar için Sicil Kurulu'na geri gönderdi.
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı.
Ziraat Türkiye Kupası’nda Kırklarelispor 1-1’in rövanşında sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalıp çeyrek finale yükseldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kırklareli'nde açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da gözden çıkarılan Steven Nzonzi, West Ham United ile anlaşmaya vardı.