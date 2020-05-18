Fenerbahçe cephesinden Türkiye Kupası tepkisi

Koronavirüs nedeniyle askıya alınan lig maçlarının 12 Haziran’da başlayacağının açıklanmasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası programında henüz bir netleşme olmaması Fenerbahçe’de keyifleri kaçırdı. Hürriyet'in haberine göre; Kupa fikstürünün açıklanmamasından rahatsız olan sarı lacivertli yöneticiler, “Her konuda yol haritası, tarih açıklandı ama nedense kupada netleşme yok. Biz kupa maçlarının ligin sonuna veya önümüzdeki sezonun başına bırakılmasına asla sıcak bakmıyoruz. ‘Kupa bizim kırmızı çizgimiz” dediler.
Normal fikstür devam etsin
Liglerle ilgili alternatifli tarihler bulunmasına karşın kupa takviminin belirlenmediğine dikkat çeken Fenerbahçeli yöneticiler konu hakkında şu açıklamayı yaptı: “Devletimizin ve Sağlık Bakanlığı’nın var gücüyle çalıştığını görüyoruz. Bu yüzden biz de sorumluluk bilinciyle her karara saygıyla yaklaşmaya özen gösterdik. Ancak madem ki Süper Lig maçlarıyla alakalı bir tarih belirlendi, bir yol haritası ortaya konuldu aynı şekilde neden kupa maçlarıyla alakalı bir netleşme olmadı bunu merak ediyoruz. Acilen Türkiye Kupası maçlarıyla alakalı da bir açıklama yapılmasını istiyoruz.
Hassasiyetimize yanıt bekliyoruz
Bu konu Fenerbahçe’nin kırmızı çizgisidir. Biz camia olarak kupa maç programının aynı şekilde devam etmesini istiyoruz. Yani süreç normal devam etseydi hangi maçın ardından kupa rövanşı ardından da diğer kupa maçları oynanacaksa gene aynı şekilde sürece devam edilmesini istiyoruz. Kupa maçlarının ligin sonuna veya önümüzdeki sezonun başına kaydırılmasını istemiyoruz. Kulağımız TFF’nin biran önce yapmasını beklediğimiz açıklamasında. Kupa maçlarının lige paralel olarak oynanması gereken tarihlerde yapılması ile ilgili federasyondan da hassasiyetimize olumlu cevap vermesini bekliyoruz.”
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