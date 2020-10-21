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aksam.com.tr
  • 21 Ekim 2020 Çarşamba 10:16
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Fenerbahçe cazip teklifiyle devre arasında Dorukhan Toköz'ün işini bitiriyor

Fenerbahçe cazip teklifiyle devre arasında Dorukhan Toköz'ün işini bitiriyor

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Fanatik

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmeyen Dorukhan Toköz için devre arasında Siyah-Beyazlıların kapısını çalmaya hazırlanıyor. Oyuncuya Kartal'ınkinden çok daha cazip bir teklif sunulurken milli futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması sebebiyle transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Dorukhan sezon öncesinde de gündeme geldi ancak girişimler başarılı olmadı. Fenerbahçe, ocak ayında bir kez daha harekete geçecek ve bu kez eli çok daha güçlü olacak çünkü Dorukhan Toköz’ün Siyah-Beyazlılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’ın kendisine önerdiği senelik 650 bin Euro’dan 2+1 yıllık kontratı kabul etmedi.

BEŞİKTAŞ’TAN ÇOK DAHA CAZİP TEKLİF

Sarı-Lacivertliler, Dorukhan için Kara Kartal’dan çok daha cazip bir teklif hazırladı. Buna göre Milli yıldıza senelik 1.2 milyon Euro önerileceği öğrenildi. Sözleşme süresinin 4 yıl olması bekleniyor. Üstelik 600 bin Euro da imza parası verileceği kaydedildi. Ali Koç, “Takımımızın yaş ortalamasını 26.7’ye düşürdük. Hedefimiz bunu 25’e indirmek” demişti. Takımdaki yerli oyuncu sayısını artırma hedefi de olan Sarı-Lacivertliler bu nedenle Dorukhan transferine büyük önem veriyor.

YA 1 MİLYON EURO YA DA BEDAVA

Kanarya, sezon sonunda Dorukhan Toköz’ü bedelsiz kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Beşiktaş’ın kapısını çalacak. Siyah-Beyazlılar’a yapılacak teklif henüz netleşmedi ancak rakamın 1 milyon Euro’dan fazla olması beklenmiyor. Eğer Beşiktaş bunu kabul etmezse Sarı-Lacivertliler sezon sonunda yıldız futbolcuyu bedavaya kadrosuna katabilecek.

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