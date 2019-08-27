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  • 27 Ağustos 2019 Salı 09:45
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  • 27 Ağustos 2019 Salı 11:30

Fenerbahçe, Carlos Kameni'nin sözleşmesini feshediyor

Fenerbahçe, Carlos Kameni'nin sözleşmesini feshediyor

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Bir yandan transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, diğer yandan takımdan gönderilecek isimler üzerinde de çalışıyor. Son olarak Diego Reyes’le yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler, Carlos Kameni’nin de sözleşmesini feshediyor.

Süper Lig'de yeni sezona teknik direktör Ersun Yanal önderliğinde hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde atağa kalktı. Kanarya, geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği ancak bekleneni veremeyen Diego Reyes'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Sarı-lacivertliler, Meksikalı stoperin yerini çok çabuk doldurdu ve son olarak Marsilya forması giyen Adil Rami'yi İstanbul'a getirdi. Fransız stoper, sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak.

Stoper sıkıntısını Rami ile çözen Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda ilerleyen yönetimin gündemindeki ise Marsilya forması giyen Luiz Gustavo.

Brezilyalı orta sahanın transferi için uzun süredir girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, Gustavo transferinde sona geldi. Marsilya'da yayın yapan La Province gazetesinin haberine göre sarı-lacivertliler, 5.5 milyon Euro karşılığında Luiz Gustavo'yu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki futbolcunun transferini önümüzdeki günlerde resmen duyurması bekleniyor. Dış transferde sıcak günler yaşayan Kanarya'da iç transferde de büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Son olarak Diego Reyes ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Carlos Kameni'nin de sözleşmesini feshediyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Geldiği günden beri forma şansı bulmakta zorlanan Kamerunlu kaleci ile sözleşme feshi için görüşmeler başladı. Sadece ilk sezonunda 16 maçta Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Kameni, kendisine gelen tekliflere rağmen ayrılmayı düşünmüyordu. Fenerbahçe'nin yıllık 2.2 milyon Euro alan ve sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan 33 yaşındaki kaleciyle kısa süre içerisinde yollarını resmen ayırması bekleniyor.

(Fotomaç)

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