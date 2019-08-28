Fenerbahçe, Carlos Kameni ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Carlos Kameni ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Futbolcumuz Carlos Kameni kulübümüzden ayrılmıştır.

Kameni’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

BEDELSİZ GELMİŞTİ

Fenerbahçe'ye 2017'de Malaga'dan bedelsiz olarak gelen Idriss Carlos Kameni, 16 maça çıkarken kalesinde 20 gol görmüş ve 4 kez de kaleyi gole kapatmıştı.