Fenerbahçe, Carlos Kameni ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Son olarak Adil Rami’yi kadrosuna katan ve Luiz Gustavo için girişimlerini sürdüren Sarı-Lacivertliler, bir yandan da takımdan gönderilecek isimler üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda önce Diego Reyes’le yollarını ayıran Fenerbahçe, Carlos Kameni’nin de sözleşmesini feshetti. Tecrübeli kaleci, Sarı-Lacivertlilerden yıllık 2,2 milyon Euro kazanıyordu.
Fenerbahçe, Carlos Kameni ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Futbolcumuz Carlos Kameni kulübümüzden ayrılmıştır.
Kameni’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”
BEDELSİZ GELMİŞTİ
Fenerbahçe'ye 2017'de Malaga'dan bedelsiz olarak gelen Idriss Carlos Kameni, 16 maça çıkarken kalesinde 20 gol görmüş ve 4 kez de kaleyi gole kapatmıştı.