Fenerbahçe - Callejon görüşmesini doğruladılar

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Callejon'un Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdiği doğrulandı.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de kontratı bitecek isimler Dries Mertens ve Jose Callejon'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İspanyol oyuncu Callejon'un adı bu süreçte Fenerbahçe ile anılmış ve transferin maddi şartlar nedeniyle gerçekleşmediği belirtilmişti. Calcio Napoli 24 de yaptığı haberde İspanyol oyuncunun, Fenerbahçe ile görüştüğünü açıkladı.

33 yaşındaki Callejon'un Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeye rağmen ülkesine dönmek istediği belirtildi. İspanyol oyuncu ile özellikle La Liga ekiplerinden Valencia'nın ilgilendiği iddia ediliyordu.

Haberde kontratı bitecek bir başka isim Mertens için ise Inter'in yakın seçenek olduğu aktarıldı. Hollandalı oyuncunun da ismi özellikle Premier Lig ekipleri Chelsea ve Liverpool ile geçiyordu.

(Fanatik)