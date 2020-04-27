  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 15:16
  • |
  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 15:17

Fenerbahçe - Callejon görüşmesini doğruladılar

Fenerbahçe - Callejon görüşmesini doğruladılar

Paylaş

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Callejon'un Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdiği doğrulandı.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de kontratı bitecek isimler Dries Mertens ve Jose Callejon'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İspanyol oyuncu Callejon'un adı bu süreçte Fenerbahçe ile anılmış ve transferin maddi şartlar nedeniyle gerçekleşmediği belirtilmişti. Calcio Napoli 24 de yaptığı haberde İspanyol oyuncunun, Fenerbahçe ile görüştüğünü açıkladı.

33 yaşındaki Callejon'un Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeye rağmen ülkesine dönmek istediği belirtildi. İspanyol oyuncu ile özellikle La Liga ekiplerinden Valencia'nın ilgilendiği iddia ediliyordu.

Haberde kontratı bitecek bir başka isim Mertens için ise Inter'in yakın seçenek olduğu aktarıldı. Hollandalı oyuncunun da ismi özellikle Premier Lig ekipleri Chelsea ve Liverpool ile geçiyordu.

(Fanatik) 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe, 1928 Bucaspor'dan Barış Sungur'u kadrosuna katıyor

title

Lukas Podolski'den Antalyaspor'un 12 yaş altı takımı oyuncularına tavsiyeler

title

Fenerbahçe, Hasan Kamil Sporel'i andı

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'ye 3. Lig'den transfer! Ali Koç işi bitirdi
Fenerbahçe'ye 3. Lig'den transfer! Ali Koç işi bitirdi

Fenerbahçe'ye 3. Lig'den transfer! Ali Koç işi bitirdi

Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-Lacivertliler, TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'da forma giyen 18 yaşındaki Barış Sungur'u kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genç forvet için Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş ile bizzat görüştü ve teklifini iletti.

Napoli'nin yıldızı adım adım Fenerbahçe'ye
Napoli'nin yıldızı adım adım Fenerbahçe'ye

Napoli'nin yıldızı adım adım Fenerbahçe'ye

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Callejon'un Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdiği doğrulandı.

Galatasaray'ın tarihine geçen yıldızı Trabzonspor kaptı
Galatasaray'ın tarihine geçen yıldızı Trabzonspor kaptı

Galatasaray'ın tarihine geçen yıldızı Trabzonspor kaptı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Galatasaray ile sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Mustafa Kapı'ya teklif götürdü. 17 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un teklifine “Avrupa'ya gitme hayalim var. Bu gerçekleşmezse görüşebiliriz” cevabını verdi.

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak depremi
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak depremi

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak depremi

Koronavirüsü atlatan ancak bu süreçte tam 10 kilo veren Galatasaray'ın ikinci başkanı, hem kendisi çok korktu hem de ailesini korkuttu. Abdurrahim Albayrak'ın oğulları, kalp ve tansiyon problemi olan 66 yaşındaki babalarının artık Galatasaray'da yöneticiliği bırakıp stresten uzak olmasını istiyor.

Geleceğin yıldızı olarak gösterilen oyuncu, silahlı saldırı sonucu öldürüldü
Geleceğin yıldızı olarak gösterilen oyuncu, silahlı saldırı sonucu öldürüldü

Geleceğin yıldızı olarak gösterilen oyuncu, silahlı saldırı sonucu öldürüldü

Orlando Louisville Üniversitesi Amerikan Futbol Takımı'nda forma giyen 18 yaşındaki Dexter Rentz, cumartesi akşamı yaşadığı bir saldırı sonrasında vurularak öldürüldü.

Tarihi takas! Terim hem Belhanda'dan kurtuluyor hem de gözdesine kavuşuyor
Tarihi takas! Terim hem Belhanda'dan kurtuluyor hem de gözdesine kavuşuyor

Tarihi takas! Terim hem Belhanda'dan kurtuluyor hem de gözdesine kavuşuyor

Al Nasr'dan Galatasaray'a çok konuşulacak bir takas önerisi geldi. Suudi Arabistan ekibi Ahmed Musa'ya karşılık Sarı-Kırmızılılardan Maicon ve Belhanda'yı istedi. Cimbom'un iki futbolcunun üstüne bir miktar da para istediği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim, Ahmed Musa'yı daha önce de istemiş ancak oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.

Fransızlar Kartal'ın yeni transferini açıkladı
Fransızlar Kartal'ın yeni transferini açıkladı

Fransızlar Kartal'ın yeni transferini açıkladı

Fransa'nın önde gelen spor yayın organlarından France Football, Beşiktaş'ın transfer planlarını deşifre etti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.